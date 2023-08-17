***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24 Ekim 2022 tarihli açıklamamızın konusu olan markalarla ilgili olarak bağlı ortaklığımız ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. ile Şirketimizin %100 iştiraki olan ÜNLÜ Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. arasında, Türkiye Patent ve Marka Kurumu ("TürkPatent") nezdinde ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. adına tescil edilmiş ve kullanımı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınmış olan "Piapiri" ve "Piapiri ÜNLÜ&Co" markalarının ÜNLÜ Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.'ye devrine ilişkin bir Marka Devir Sözleşmesi akdedilmiş ve "Piapiri" markasının devir işlemi 24 Şubat 2023, "Piapiri ÜNLÜ&Co" markasının devir işlemi 28 Şubat 2023 tarihinde TürkPatent nezdinde tescil edilmiştir. Marka Devir Sözleşmesi'nin akdedilmesini müteakiben, söz konusu markalar üzerinde ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. lehine süresiz bir lisans hakkı tesis edilmesine ilişkin ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. ile ÜNLÜ Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. arasında 21 Mart 2023 tarihli bir Marka Lisans Sözleşmesi akdedilmiştir. "Piapiri" ve "Piapiri ÜNLÜ&Co" markaları üzerindeki lisans hakkının TürkPatent nezdinde ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. lehine kaydı gerçekleştirilmiştir. Markaların üzerinde ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. lehine lisans hakkı tesis edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli bildirimlerde bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186389BIST