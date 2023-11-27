***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.11.2023 18:16
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 27 Kasım 2023 tarih ve 35 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile İngiltere'deki faaliyetlerinin fayda/maliyet analizinin değerlendirilmesi neticesinde yeniden yapılandırmaya gidilmek suretiyle yurt dışı bağlı ortaklıklarımızdan Ünlü Securities UK'in de İngiltere'de faaliyet göstermekte olduğu göz önüne alınarak, Şirketimizin tek pay sahibi olduğu, 2nd Floor St Mary's Court 20 Hill Street Douglas Isle of Man adası IM1 1EU adresinde 001081V sicil numarası ile faaliyet gösteren finansal danışmanlık hizmetleri şirketi "ÜNLÜ Alternative Asset Management Limited" (UAAM) unvanlı yurt dışı bağlı ortaklığımızın tasfiye edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220300
BIST
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18:058.107
En Düşük
|Değişim
|: 1,85%
|| 147,24
|Açılış
|: 8.029
|
|Önceki Kapanış
|: 7.960
|
8.023
En Yüksek
8.129
18:0528,9069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0483
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8600
|
28,9181
En Düşük
28,8129
18:0531,6529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0472
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5000
|
31,8136
En Düşük
31,5383
18:051.868,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 10,63
|Açılış
|: 1.868,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858,22
|
1.875,94
En Düşük
1.855,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|9.020,00
|799.204.015
|% 10,00
|
|BINHO
|221,20
|57.533.235
|% 10,00
|
|FLAP
|13,31
|249.569.378
|% 10,00
|
|MEKAG
|85,80
|225.385.543
|% 10,00
|
|ORCAY
|13,42
|220.688.693
|% 10,00
|
|DAPGM
|50,40
|101.626.006
|% -10,00
|
|ORMA
|183,60
|14.321.764
|% -10,00
|
|EUYO
|18,00
|11.516.523
|% -10,00
|
|SODSN
|105,40
|7.286.817
|% -9,99
|
|GLCVY
|46,00
|156.437.530
|% -9,98
|
|THYAO
|260,50
|10.603.382.606
|% 0,29
|
|ISCTR
|22,48
|7.216.923.321
|% 5,74
|
|AKBNK
|34,30
|4.652.631.228
|% 7,66
|
|YKBNK
|19,01
|4.602.373.589
|% 6,68
|
|TUPRS
|156,00
|3.957.476.052
|% 3,65
|
|ZOREN
|5,31
|2.515.007.015
|% 6,63
|
|ISCTR
|22,48
|7.216.923.321
|% 5,74
|
|YKBNK
|19,01
|4.602.373.589
|% 6,68
|
|EKGYO
|7,60
|1.420.812.101
|% 3,83
|
|IHLAS
|1,29
|194.838.640
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8978
|28,9167
|% 0,20
|
|Euro
|31,6312
|31,6540
|% 0,15
|
|Sterlin
|36,3457
|36,5280
|% 0,17
|
|Frank
|32,6702
|32,8670
|% 0,23
|
|Riyal
|7,6844
|7,7229
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,66
|24,68
|% 0,66
|
|Platin
|918,25
|921,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.056,82
|1.062,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,91
|79,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.011,98
|2.012,29
|% 0,66
|