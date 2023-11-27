***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 27 Kasım 2023 tarih ve 35 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile İngiltere'deki faaliyetlerinin fayda/maliyet analizinin değerlendirilmesi neticesinde yeniden yapılandırmaya gidilmek suretiyle yurt dışı bağlı ortaklıklarımızdan Ünlü Securities UK'in de İngiltere'de faaliyet göstermekte olduğu göz önüne alınarak, Şirketimizin tek pay sahibi olduğu, 2nd Floor St Mary's Court 20 Hill Street Douglas Isle of Man adası IM1 1EU adresinde 001081V sicil numarası ile faaliyet gösteren finansal danışmanlık hizmetleri şirketi "ÜNLÜ Alternative Asset Management Limited" (UAAM) unvanlı yurt dışı bağlı ortaklığımızın tasfiye edilmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220300BIST