***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜnlü Yatırım Holding A.Ş. ("Şirket") 12.03.2024 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden çalışanlarının Şirket'e olan kurumsal bağlılığı güçlendirmek, üst düzey çalışanlarının istihdam süresini arttırmak, uzun vadeli Şirket karlılığını ve büyümesine katkıda bulunmak amacıyla 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ("Tebliğ") uyarınca bir Çalışan Hisse Opsiyon Planı ("Plan") oluşturmuştur.Şirketimiz Plan'ın yürürlüğe konulması, uygulanması ve Plan'da öngörülen pay alım opsiyonun ve bundan doğan tüm hak ve yükümlülüklerin ifası için gerekli olan tüm işlemleri yerine getirecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258171BIST