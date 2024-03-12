***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.03.2024 18:19
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. ("Şirket") 12.03.2024 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden çalışanlarının Şirket'e olan kurumsal bağlılığı güçlendirmek, üst düzey çalışanlarının istihdam süresini arttırmak, uzun vadeli Şirket karlılığını ve büyümesine katkıda bulunmak amacıyla 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ("Tebliğ") uyarınca bir Çalışan Hisse Opsiyon Planı ("Plan") oluşturmuştur.
Şirketimiz Plan'ın yürürlüğe konulması, uygulanması ve Plan'da öngörülen pay alım opsiyonun ve bundan doğan tüm hak ve yükümlülüklerin ifası için gerekli olan tüm işlemleri yerine getirecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258171
BIST
'
18:059.069
En Düşük
|Değişim
|: -0,69%
|| -62,79
|Açılış
|: 9.148
|
|Önceki Kapanış
|: 9.132
|
8.986
En Yüksek
9.193
18:0532,0612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0397
|Açılış
|: 32,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0400
|
32,0673
En Düşük
31,9669
18:0535,0653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0521
|Açılış
|: 35,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,1693
En Düşük
34,9547
18:052.229,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -17,34
|Açılış
|: 2.229,61
|
|Önceki Kapanış
|: 2.246,94
|
2.251,29
En Düşük
2.218,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|JANTS
|231,10
|39.562.240
|% 10,00
|
|SAMAT
|58,85
|349.695.240
|% 10,00
|
|DGATE
|54,45
|115.042.005
|% 10,00
|
|BASCM
|14,85
|7.659.794
|% 10,00
|
|BANVT
|183,70
|168.842.313
|% 10,00
|
|MMCAS
|15,07
|2.864.671
|% -9,98
|
|FONET
|35,00
|20.793.290
|% -9,98
|
|DERIM
|31,76
|37.975.991
|% -9,98
|
|CUSAN
|26,60
|89.301.927
|% -9,95
|
|CMENT
|574,50
|28.627.517
|% -9,95
|
|THYAO
|275,50
|9.042.285.465
|% -1,87
|
|EREGL
|45,28
|6.757.063.193
|% -1,09
|
|ISCTR
|11,07
|4.443.106.746
|% 2,88
|
|TUPRS
|165,80
|3.947.096.682
|% -0,90
|
|OBAMS
|47,50
|3.911.457.332
|% -9,35
|
|ISCTR
|11,07
|4.443.106.746
|% 2,88
|
|AKFGY
|2,85
|825.724.883
|% 5,56
|
|ZOREN
|5,17
|1.083.368.454
|% -1,71
|
|EKGYO
|10,77
|2.052.014.659
|% -3,15
|
|YKBNK
|23,30
|3.514.012.177
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0510
|32,0590
|% 0,12
|
|Euro
|35,0079
|35,0630
|% 0,14
|
|Sterlin
|41,7822
|41,9917
|% -1,03
|
|Frank
|37,2124
|37,3990
|% -0,89
|
|Riyal
|8,7125
|8,7562
|% -0,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,21
|24,24
|% 0,66
|
|Platin
|924,66
|926,08
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.041,34
|1.043,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,53
|82,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.163,64
|2.163,98
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MEPET
Yüzde -6.19 oranında düşüşle 12.57 lira fiyatla işlem gören hissede 533, 844 adet işlem
-
17:58YYLGD
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 13.62 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 190, 141 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 9, 032 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 90, 141.00 milyon TL de
-
17:57HUNER
Yüzde -5.67 oranında düşüşle 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 508, 194 adet işlem
-
17:56SEYKM
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 6.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 737, 709 adet işlem