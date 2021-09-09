***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
09.09.2021 19:04
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
SPK Özel Durumlar Tebliği'nin 11'nci maddesi hükmü kapsamında pay alımı gerçekleştirildiğine dair açıklama ekte sunulmuştur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
09/09/2021 485.079,2 0 485.079,2 340.251 825.330,2 % 0,19 % 0,09 % 0,47 % 0,21
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963051
BIST
18:051.453
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,82
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.453
En Düşük
1.428
18:058,4413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0038
|Açılış
|: 8,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,4456
En Düşük
8,4336
18:059,9944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0045
En Düşük
9,9775
18:05486,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,08
|Açılış
|: 486,87
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|209,00
|2.098.520
|% 10,00
|
|ORCAY
|14,33
|160.667.615
|% 9,98
|
|DOBUR
|22,94
|1.829.101
|% 9,97
|
|YEOTK
|32,20
|73.601.923
|% 9,97
|
|BALAT
|9,82
|2.451.472
|% 9,97
|
|DIRIT
|5,17
|3.405.042
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|263.766
|% -7,14
|
|AKYHO
|2,38
|18.053.159
|% -6,67
|
|CASA
|133,40
|858.123
|% -4,30
|
|MMCAS
|5,80
|267.563
|% -3,33
|
|GARAN
|9,56
|1.857.726.831
|% 1,59
|
|THYAO
|12,63
|794.244.407
|% 1,69
|
|YKBNK
|2,56
|673.121.110
|% 1,19
|
|KRDMD
|7,33
|575.933.794
|% 0,96
|
|TUPRS
|104,30
|444.336.911
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,56
|673.121.110
|% 1,19
|
|GARAN
|9,56
|1.857.726.831
|% 1,59
|
|KRDMD
|7,33
|575.933.794
|% 0,96
|
|MRGYO
|1,11
|86.447.223
|% 0,91
|
|ODAS
|1,49
|113.419.524
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4397
|8,4413
|% 0,05
|
|Euro
|9,9851
|9,9944
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,6418
|11,7002
|% 0,23
|
|Frank
|9,1690
|9,2243
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2431
|2,2544
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|0,40
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,13
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|3,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|1,75
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|0,84
|
|Çeyrek
|778
|795
|0,42
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,00
|
|B. Petrol
|71,35
|71,35
|0,14
|