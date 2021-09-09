***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
09.09.2021 20:11
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
SPK Özel Durumlar Tebliği'nin 11'nci maddesi hükmü kapsamında pay alımı gerçekleştirildiğine dair açıklama ekte sunulmuştur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
09/09/2021 100.000 0 100.000 340.251 440.251 % 0,19 % 0,09 % 0,25 % 0,11
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963059
BIST
13:221.452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,10
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.449
13:228,4262
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0113
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,3993
13:229,9758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0173
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0201
En Düşük
9,9538
13:22486,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,45
|Açılış
|: 486,29
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
485,91
BIST En Aktif Hisseler13:22
|YEOTK
|35,42
|54.025.182
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|14.890.067
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|86.413.395
|% 9,98
|
|DITAS
|16,86
|14.305.679
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|30.145.208
|% 9,96
|
|OYLUM
|5,22
|11.632.408
|% -5,78
|
|BRKO
|1,17
|622.804
|% -4,88
|
|TGSAS
|18,56
|9.217.758
|% -4,53
|
|EUHOL
|3,16
|10.045.194
|% -4,24
|
|MARTI
|2,02
|15.486.460
|% -3,35
|
|EGEPO
|6,96
|170.554.835
|% 3,42
|
|ORCAY
|15,76
|86.413.395
|% 9,98
|
|KONTR
|67,55
|81.827.845
|% 1,12
|
|GESAN
|21,04
|79.209.896
|% -1,03
|
|MERCN
|11,15
|73.344.137
|% 1,73
|
|ODAS
|1,48
|41.258.638
|% -0,67
|
|EGEPO
|6,96
|170.554.835
|% 3,42
|
|OSTIM
|2,49
|36.341.293
|% -1,19
|
|PEKGY
|1,00
|10.313.602
|% 1,01
|
|MERCN
|11,15
|73.344.137
|% 1,73
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4236
|8,4262
|% -0,13
|
|Euro
|9,9709
|9,9758
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,6520
|11,7105
|% 0,08
|
|Frank
|9,1448
|9,1999
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2394
|2,2506
|% -0,15
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|1,60
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,22
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|-2,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|-4,64
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-2,24
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,12
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,14
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,01
|
|B. Petrol
|72,49
|72,49
|1,04
|