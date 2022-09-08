***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Borçlanma Aracı İtfası - TRFUNCO92217Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Kupon sayısı sehven 1 olarak yazılmış olup 0 olarak güncellenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.05.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 30.06.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 08.09.2022Vade (Gün Sayısı) 45Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3,51Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 28,5Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 32,33Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFUNCO92217Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 22.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 25.07.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 25.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,96606Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.09.2022Kayıt Tarihi 07.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. Kısa Vadeli Ulusal Notu: A-1+ (Trk) / (Stabil Görünüm) 26.08.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin 50.000.000 TL nominal değerli, 45 gün vadeli, 08.09.2022 itfa tarihli TRFUNCO92217 ISIN kodlu bonosunun itfası tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061694BIST