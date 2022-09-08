***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.09.2022 18:22
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Borçlanma Aracı İtfası - TRFUNCO92217
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Kupon sayısı sehven 1 olarak yazılmış olup 0 olarak güncellenmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.05.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 30.06.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 45
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,51
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 28,5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 32,33
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFUNCO92217
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 22.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.07.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 25.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,96606
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.09.2022
Kayıt Tarihi 07.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. Kısa Vadeli Ulusal Notu: A-1+ (Trk) / (Stabil Görünüm) 26.08.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 50.000.000 TL nominal değerli, 45 gün vadeli, 08.09.2022 itfa tarihli TRFUNCO92217 ISIN kodlu bonosunun itfası tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061694
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