***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
16.02.2023 18:19
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirket paylarının geri alımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 35.000.000
Ek Açıklamalar
15.02.2023 tarihinde yapmış olduğumuz 'Şirket paylarının geri alımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk.' başlıklı bildirimimizin ilgili şablon kullanılarak, herhangi bir içerik değişikliği yapılmaksızın sadece şablon değişikliği gerçekleştirilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15 Şubat 2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı da dikkate alınarak
a)Pay geri alım programının azami 3 ay süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesine,
b)Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 35.000.000 TL olarak ve geri alınacak azami hisse adedinin ise 5.000.000 adet (5.000.000 TL Nominal) olarak belirlenmesine
c)Pay geri alım için ayrılacak fonun, Şirketimizin özkaynaklarından karşılanmasına,
d)Gerekli görüldüğü takdirde geri alımının yapılması konusunda şirket yönetiminin yetkilendirilmesine,
e) Şirket paylarının pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli
özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114472
BIST