***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket paylarının geri alımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 35.000.000Ek Açıklamalar15.02.2023 tarihinde yapmış olduğumuz 'Şirket paylarının geri alımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk.' başlıklı bildirimimizin ilgili şablon kullanılarak, herhangi bir içerik değişikliği yapılmaksızın sadece şablon değişikliği gerçekleştirilmiştir.Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15 Şubat 2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıdaSermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı da dikkate alınaraka)Pay geri alım programının azami 3 ay süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesine,b)Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 35.000.000 TL olarak ve geri alınacak azami hisse adedinin ise 5.000.000 adet (5.000.000 TL Nominal) olarak belirlenmesinec)Pay geri alım için ayrılacak fonun, Şirketimizin özkaynaklarından karşılanmasına,d)Gerekli görüldüğü takdirde geri alımının yapılması konusunda şirket yönetiminin yetkilendirilmesine,e) Şirket paylarının pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekliözel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114472BIST