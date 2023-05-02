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***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

02.05.2023 18:41
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 02.05.2023 tarihli pay geri alımı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 35.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 17.02.2023 100.000 0,057 7,77
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 28.03.2023 100.000 0,057 8,77
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 04.04.2023 100.000 0,057 8,82
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 17.04.2023 100.000 0,057 8,72
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 20.04.2023 50.000 0,029 8,76
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 25.04.2023 50.000 0,029 8,64
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 26.04.2023 100.000 0,057 8,44
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 28.04.2023 150.000 0,086 8,26
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 02.05.2023 200.000 0,114 7,69

Ek Açıklamalar
15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan Pay Geri Alım Programı kapsamında 02.05.2023 tarihinde 7.58TL – 7.80TL (ağırlıklı ortalama 7.69) fiyat aralığından 200.000 adet pay geri alınmış olup Şirketimizin sahip olduğu UNLU payları 1.667.843 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,9531).
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145146


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ORCAY 7,60 106.346.269 % 9,99  
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Tam 9.178 9.477 124,00  
Yarım 4.453 4.607 47,00  
Çeyrek 2.230 2.297 14,00  
Gümüş.Ons 25,30 25,32 0,32  
Gümüş Gr. 15,84 15,85 0,21  
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