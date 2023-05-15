***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının Sonlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 35.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, UNLU, TREUNCO00023 17.02.2023 100.000 0,057 7,77B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 28.03.2023 100.000 0,057 8,77B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 04.04.2023 100.000 0,057 8,82B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 17.04.2023 100.000 0,057 8,72B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 20.04.2023 50.000 0,029 8,76B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 25.04.2023 50.000 0,029 8,64B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 26.04.2023 100.000 0,057 8,44B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 28.04.2023 8,26B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 02.05.2023 200.000 0,114 7,69B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 03.05.2023 100.000 0,057 7,27B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 10.05.2023 50.000 0,029 7,65B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 15.05.2023 150.000 0,086 7,94Geri Alım İşleminin Tamamlanmasıİşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 8,9 8,158 10.197.573,25 Özkaynaklar 1.250.000 0,71Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15 Şubat 2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan pay geri alımı programı kararı kapsamında "Geri Alım Programı" sonlanmıştır. Geri Alım Programı'nın yürürlükte olduğu 3 aylık dönemde yapılan alım işlemleri tabloda gösterilmiştir. Bu çerçevede- Geri alınan paylar için ödenmiş olan azami bedel pay başına 8.90 Türk Lirası ve ortalama bedel pay başına 8.158 Türk Lirası- Geri alınan toplam pay sayısı 1.250.000 adet ve bu payların sermayeye oranı % 0.71- Bu geri alımların maliyeti ise toplam 10,197,573.25 Türk Lirasıolarak gerçekleşmiş olup ile bu maliyet, Şirket'in kendi öz kaynaklarından karşılanmıştır.Şirketimizin 27 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda "Geri Alım Programı" dâhilinde gerçekleştirilen işlemlerin özeti mahiyetindeki bilgiler pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151530BIST