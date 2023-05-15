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***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

15.05.2023 18:54
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının Sonlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 35.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 17.02.2023 100.000 0,057 7,77
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 28.03.2023 100.000 0,057 8,77
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 04.04.2023 100.000 0,057 8,82
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 17.04.2023 100.000 0,057 8,72
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 20.04.2023 50.000 0,029 8,76
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 25.04.2023 50.000 0,029 8,64
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 26.04.2023 100.000 0,057 8,44
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 28.04.2023 8,26
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 02.05.2023 200.000 0,114 7,69
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 03.05.2023 100.000 0,057 7,27
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 10.05.2023 50.000 0,029 7,65
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 15.05.2023 150.000 0,086 7,94

Geri Alım İşleminin Tamamlanması
İşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 8,9 8,158 10.197.573,25 Özkaynaklar 1.250.000 0,71

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15 Şubat 2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan pay geri alımı programı kararı kapsamında "Geri Alım Programı" sonlanmıştır. Geri Alım Programı'nın yürürlükte olduğu 3 aylık dönemde yapılan alım işlemleri tabloda gösterilmiştir. Bu çerçevede
- Geri alınan paylar için ödenmiş olan azami bedel pay başına 8.90 Türk Lirası ve ortalama bedel pay başına 8.158 Türk Lirası
- Geri alınan toplam pay sayısı 1.250.000 adet ve bu payların sermayeye oranı % 0.71
- Bu geri alımların maliyeti ise toplam 10,197,573.25 Türk Lirası
olarak gerçekleşmiş olup ile bu maliyet, Şirket'in kendi öz kaynaklarından karşılanmıştır.
Şirketimizin 27 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda "Geri Alım Programı" dâhilinde gerçekleştirilen işlemlerin özeti mahiyetindeki bilgiler pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151530


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