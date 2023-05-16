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***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

16.05.2023 10:00
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirket paylarının geri alımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.05.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 3 ay
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 4.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 35.000.000

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 16 Mayıs 2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde, pay geri alımı yapılmasına, bu kapsamda
a)Pay geri alım programının azami 3 ay süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesine,
b)Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 35.000.000 TL olarak, alınacak azami pay adedinin ise 4.000.000'u geçmeyecek şekilde belirlenmesine,
c)Pay geri alım için ayrılacak fonun, Şirketimizin öz kaynaklarından karşılanmasına,
d) İş bu karar kapsamında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un bilgisine sunulması dahil her türlü iş ve işlem için Yönetimin yetkilendirilmesine
toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151599


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