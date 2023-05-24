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***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

24.05.2023 18:34
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 24.05.2023 tarihli pay geri alımı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.05.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 3 ay
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 4.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 35.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 24.05.2023 150.000 0,086 7,55

Ek Açıklamalar
16 Mayıs 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan Pay Geri Alım Programı kapsamında 24.05.2023 tarihinde 7.50TL – 7.59TL (ağırlıklı ortalama 7.55) fiyat aralığından 150.000 adet pay geri alınmış olup Şirketimizin sahip olduğu UNLU payları 2.117.843 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,21).
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153481


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