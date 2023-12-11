***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 11.12.2023 tarihli pay geri alımı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 3 ayGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 3.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 50.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, UNLU, TREUNCO00023 26.10.2023 300.000 0,171 18B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 01.11.2023 20.000 0,011 18,754B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 01.12.2023 20.000 0,011 18,34B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 04.12.2023 20.000 0,011 18,25B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 05.12.2023 20.000 0,011 18,43B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 06.12.2023 20.000 0,011 18,26B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 07.12.2023 40.000 0,023 17,85B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 11.12.2023 40.000 0,023 17,34Ek Açıklamalar16 Ekim 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan Pay Geri Alım Programı kapsamında 11.12.2023 tarihinde 17.20TL – 17.50TL fiyat aralığından (ortalama 17.34TL) 40,000 adet pay geri alınmış olup, Şirketimizin sahip olduğu UNLU payları 2.597.843 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,48).Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224688BIST