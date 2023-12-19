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***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

19.12.2023 18:11
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 19.12.2023 tarihli pay geri alımı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 3 ay
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 3.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 50.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 26.10.2023 300.000 0,171 18
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 01.11.2023 20.000 0,011 18,754
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 01.12.2023 20.000 0,011 18,34
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 04.12.2023 20.000 0,011 18,25
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 05.12.2023 20.000 0,011 18,43
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 06.12.2023 20.000 0,011 18,26
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 07.12.2023 40.000 0,023 17,85
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 11.12.2023 40.000 0,023 17,34
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 12.12.2023 20.000 0,011 17,13
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 13.12.2023 40.000 0,023 16,55
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 18.12.2023 60.000 0,034 15,95
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 19.12.2023 20.000 0,011 15,78

Ek Açıklamalar
16 Ekim 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan Pay Geri Alım Programı kapsamında 19.12.2023 tarihinde 15.64TL – 15.89TL fiyat aralığından (ortalama 15.78TL) 20,000 adet pay geri alınmış olup, Şirketimizin sahip olduğu UNLU payları 2.737.843 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,56).
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227108


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