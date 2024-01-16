***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının Sonlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 3 ayGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 3.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 50.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, UNLU, TREUNCO00023 26.10.2023 300.000 0,171 18B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 01.11.2023 20.000 0,011 18,754B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 01.12.2023 20.000 0,011 18,34B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 04.12.2023 20.000 0,011 18,25B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 05.12.2023 20.000 0,011 18,43B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 06.12.2023 20.000 0,011 18,26B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 07.12.2023 40.000 0,023 17,85B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 11.12.2023 40.000 0,023 17,34B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 12.12.2023 20.000 0,011 17,13B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 13.12.2023 40.000 0,023 16,55B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 18.12.2023 60.000 0,034 15,95B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 19.12.2023 20.000 0,011 15,78B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 20.12.2023 20.000 0,011 15,41B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 21.12.2023 10.000 0,006 15,56B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 22.12.2023 30.000 0,017 15,43B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 25.12.2023 200.000 0,11 14,75Geri Alım Programı Sonlandı mı? EvetEk AçıklamalarSermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 16 Ekim 2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan pay geri alımı programı kararı kapsamında "Geri Alım Programı" sonlanmıştır. Geri Alım Programı'nın yürürlükte olduğu 3 aylık dönemde yapılan alım işlemleri tabloda gösterilmiştir. Bu çerçevede- Geri alınan paylar için ödenmiş olan ortalama bedel pay başına 16.82 Türk Lirası- Geri alınan toplam pay sayısı 880.000 adet ve bu payların sermayeye oranı %0.5- Bu geri alımın maliyeti ise toplam 14,801.892 Türk Lirasıolarak gerçekleşmiş olup bu maliyet Şirket'in kendi öz kaynaklarından karşılanmıştır.Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda "Geri Alım Programı" dâhilinde gerçekleştirilen işlemlerin özeti mahiyetindeki bilgiler pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240916BIST