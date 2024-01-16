***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
16.01.2024 18:13
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının Sonlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 3 ay
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 3.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 50.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 26.10.2023 300.000 0,171 18
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 01.11.2023 20.000 0,011 18,754
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 01.12.2023 20.000 0,011 18,34
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 04.12.2023 20.000 0,011 18,25
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 05.12.2023 20.000 0,011 18,43
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 06.12.2023 20.000 0,011 18,26
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 07.12.2023 40.000 0,023 17,85
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 11.12.2023 40.000 0,023 17,34
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 12.12.2023 20.000 0,011 17,13
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 13.12.2023 40.000 0,023 16,55
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 18.12.2023 60.000 0,034 15,95
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 19.12.2023 20.000 0,011 15,78
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 20.12.2023 20.000 0,011 15,41
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 21.12.2023 10.000 0,006 15,56
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 22.12.2023 30.000 0,017 15,43
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 25.12.2023 200.000 0,11 14,75
Geri Alım Programı Sonlandı mı? Evet
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 16 Ekim 2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan pay geri alımı programı kararı kapsamında "Geri Alım Programı" sonlanmıştır. Geri Alım Programı'nın yürürlükte olduğu 3 aylık dönemde yapılan alım işlemleri tabloda gösterilmiştir. Bu çerçevede
- Geri alınan paylar için ödenmiş olan ortalama bedel pay başına 16.82 Türk Lirası
- Geri alınan toplam pay sayısı 880.000 adet ve bu payların sermayeye oranı %0.5
- Bu geri alımın maliyeti ise toplam 14,801.892 Türk Lirası
olarak gerçekleşmiş olup bu maliyet Şirket'in kendi öz kaynaklarından karşılanmıştır.
Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda "Geri Alım Programı" dâhilinde gerçekleştirilen işlemlerin özeti mahiyetindeki bilgiler pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240916
BIST