***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ünlü Yatırım Holding A.Ş.'nin Çalışan Hisse Opsiyon Planı kapsamında çalışanlarının şirket paylarını edinmesi amacıyla şarta bağlı sermaye artırımı başvurusu yapılması hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.03.2024Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 650.000.000Mevcut Sermaye (TL) 175.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 177.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREUNCO00015 55.092.337B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 119.907.663 2.000.000 1,66795 B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 175.000.000 2.000.000,000 1,14285Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Şirket ÇalışanlarıBildirilmesi Gereken Diğer HususlarArtırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarÜnlü Yatırım Holding A.Ş.'nin ("Şirket") Çalışan Hisse Opsiyon Planı ("Plan") kapsamında Şirket çalışanlarının Şirket'in paylarını edinmesi amacıyla bir şarta bağlı sermaye artırımı ("Sermaye Artırımı") gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Şirketimiz tarafından Plan kapsamında şartları yerine getiren çalışanların Sermaye Artırımı'na katılabilmesi hedeflemiştir. Bu doğrultuda, Şirketimiz, 12.03.2024 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden Plan kapsamındaki pay alım opsiyonu haklarının çalışanlar tarafından kullanılabilmesinin temini için Sermaye Piyasası Kurulu'na Sermaye Artırımı başvurusunda bulunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258174BIST