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***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.03.2024 18:20
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ünlü Yatırım Holding A.Ş.'nin Çalışan Hisse Opsiyon Planı kapsamında çalışanlarının şirket paylarını edinmesi amacıyla şarta bağlı sermaye artırımı başvurusu yapılması hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.03.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 650.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 175.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 177.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREUNCO00015 55.092.337
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 119.907.663 2.000.000 1,66795 B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 175.000.000 2.000.000,000 1,14285

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Şirket Çalışanları

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Ünlü Yatırım Holding A.Ş.'nin ("Şirket") Çalışan Hisse Opsiyon Planı ("Plan") kapsamında Şirket çalışanlarının Şirket'in paylarını edinmesi amacıyla bir şarta bağlı sermaye artırımı ("Sermaye Artırımı") gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Şirketimiz tarafından Plan kapsamında şartları yerine getiren çalışanların Sermaye Artırımı'na katılabilmesi hedeflemiştir. Bu doğrultuda, Şirketimiz, 12.03.2024 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden Plan kapsamındaki pay alım opsiyonu haklarının çalışanlar tarafından kullanılabilmesinin temini için Sermaye Piyasası Kurulu'na Sermaye Artırımı başvurusunda bulunmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258174


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