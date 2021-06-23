***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
23.06.2021 18:16
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun kullanımı ile ilgili hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943852
BIST
18:001.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,21
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
18:008,6554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0055
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
18:0010,3511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0170
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3591
En Düşük
10,2595
18:00497,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,86
|Açılış
|: 497,63
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
498,51
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TUCLK
|11,33
|38.475.291
|% 10,00
|
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|27.003.284
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.135.128
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|76.191.621
|% 9,97
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|ISGSY
|9,59
|55.193.311
|% -6,80
|
|BOBET
|5,28
|84.549.289
|% -6,55
|
|ESCOM
|5,81
|45.812.963
|% -6,29
|
|EUKYO
|8,41
|7.240.110
|% -6,03
|
|THYAO
|14,60
|1.217.764.000
|% -1,08
|
|GARAN
|8,28
|1.132.280.464
|% -0,48
|
|EKGYO
|2,11
|1.115.383.659
|% -1,86
|
|KOZAL
|122,40
|797.341.096
|% 0,82
|
|HALKB
|5,25
|720.228.179
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,11
|1.115.383.659
|% -1,86
|
|YKBNK
|2,18
|303.069.728
|% -0,91
|
|GARAN
|8,28
|1.132.280.464
|% -0,48
|
|HALKB
|5,25
|720.228.179
|% -0,38
|
|THYAO
|14,60
|1.217.764.000
|% -1,08
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6538
|8,6554
|% 0,06
|
|Euro
|10,3413
|10,3511
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,0400
|12,1004
|% 0,09
|
|Frank
|9,3935
|9,4501
|% 0,12
|
|Riyal
|2,2982
|2,3097
|% -0,06
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|9,46
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,66
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,10
|
|B. Petrol
|75,69
|75,69
|0,88
|
Seans Raporu
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