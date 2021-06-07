***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.06.2021 14:26
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A 55092337 İşlem Görmüyor
B 119907663 İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MAHMUT LEVENT ÜNLÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 85,15
CAN ÜNALAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLLİĞİ
ŞEBNEM KALYONCUOĞLU ÜNLÜ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi
TAHİR SELÇUK TUNCALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
İBRAHİM ROMANO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
EVNUR ELİF ÖZER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940532
BIST
17:151.448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 14,73
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:158,6352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0316
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:1510,5199
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0302
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:15524,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,54
|Açılış
|: 524,45
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:15
|ATATP
|29,04
|10.442.029
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.228.186
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.930.370
|% 9,77
|
|OSMEN
|27,12
|2.235.335
|% 8,92
|
|ETYAT
|3,74
|3.561.668
|% 8,72
|
|METUR
|22,50
|23.854.800
|% -10,00
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|DERHL
|5,18
|14.243.809
|% -6,16
|
|PKENT
|2.528,00
|2.127.378
|% -6,06
|
|FRIGO
|21,84
|49.579.202
|% -5,94
|
|THYAO
|14,32
|1.226.859.056
|% 1,99
|
|GARAN
|8,26
|1.190.588.993
|% 1,98
|
|KOZAL
|124,00
|632.159.973
|% 2,65
|
|KRDMD
|7,79
|508.199.521
|% 0,52
|
|SISE
|8,15
|485.502.029
|% 0,99
|
|EKGYO
|1,99
|364.374.469
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,24
|379.557.839
|% 1,36
|
|GARAN
|8,26
|1.190.588.993
|% 1,98
|
|BOBET
|4,09
|422.466.030
|% -3,31
|
|THYAO
|14,32
|1.226.859.056
|% 1,99
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6285
|8,6352
|% -0,36
|
|Euro
|10,5104
|10,5199
|% -0,29
|
|Sterlin
|12,1876
|12,2487
|% -0,38
|
|Frank
|9,5704
|9,6281
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2937
|2,3052
|% -0,45
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-0,14
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.450
|3.539
|-9,03
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,37
|
|Çeyrek
|836
|856
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|27,82
|27,85
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,71
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,77
|71,77
|-0,12
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:25RYGYO
Yüzde 5.69 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 807, 747 adet işlem
-
17:24DGKLB
Yüzde 4.31 oranında artışla 2.42 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 906, 803 adet işlem
-
17:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 78 artarak (% 1.10 ) 1, 545
-
17:23FADE
Yüzde 5.38 oranında artışla 21.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 962, 179 adet işlem
-
17:22HUBVC
Yüzde 6.48 oranında artışla 13.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 546, 477 adet işlem