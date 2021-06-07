***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA 55092337 İşlem GörmüyorB 119907663 İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMAHMUT LEVENT ÜNLÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 85,15CAN ÜNALAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLLİĞİŞEBNEM KALYONCUOĞLU ÜNLÜ Kadın Yönetim Kurulu ÜyesiTAHİR SELÇUK TUNCALI Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiİBRAHİM ROMANO Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiEVNUR ELİF ÖZER Kadın Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940532BIST