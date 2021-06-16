***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.06.2021 14:33
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MAHMUT LEVENT ÜNLÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 85,15
CAN ÜNALAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 26.02.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Yönetim Kurulu Başkanı/Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.1 B Bağımsız Üye Değil
ŞEBNEM KALYONCUOĞLU ÜNLÜ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.02.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil
TAHİR SELÇUK TUNCALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.02.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür Evet 0.19 B Bağımsız Üye Değil
İBRAHİM ROMANO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.02.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.13 B Bağımsız Üye Değil
EVNUR ELİF ÖZER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 10.03.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CEVDET UYGAR AKSOY Hazine İcra Kurulu Üyesi Bankacı Hazine İcra Kurulu Üyesi
UTKU ÖZAY Özel Sermaye Fonları ve Portföy Yönetimi İcra Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı
GAMZE AKGÜNEY Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
SÜLEYMAN AYKUT SARIBIYIK Finans Grubu İcra Kurulu Üyesi Bankacı Finans Grubu İcra Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942622
BIST