***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMAHMUT LEVENT ÜNLÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 85,15CAN ÜNALAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 26.02.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Yönetim Kurulu Başkanı/Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.1 B Bağımsız Üye DeğilŞEBNEM KALYONCUOĞLU ÜNLÜ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.02.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye DeğilTAHİR SELÇUK TUNCALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.02.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür Evet 0.19 B Bağımsız Üye DeğilİBRAHİM ROMANO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.02.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.13 B Bağımsız Üye DeğilEVNUR ELİF ÖZER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 10.03.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCEVDET UYGAR AKSOY Hazine İcra Kurulu Üyesi Bankacı Hazine İcra Kurulu ÜyesiUTKU ÖZAY Özel Sermaye Fonları ve Portföy Yönetimi İcra Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu BaşkanıGAMZE AKGÜNEY Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi/Genel MüdürSÜLEYMAN AYKUT SARIBIYIK Finans Grubu İcra Kurulu Üyesi Bankacı Finans Grubu İcra Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942622BIST