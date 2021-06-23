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***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.06.2021 11:53



***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MAHMUT LEVENT ÜNLÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 26.02.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Evet 61.62 A / B Bağımsız Üye Değil
CAN ÜNALAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 26.02.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Yönetim Kurulu Başkanı/Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.1 B Bağımsız Üye Değil
ŞEBNEM KALYONCUOĞLU ÜNLÜ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.02.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil
TAHİR SELÇUK TUNCALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.02.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür Evet 0.19 B Bağımsız Üye Değil
İBRAHİM ROMANO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.02.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.13 B Bağımsız Üye Değil
EVNUR ELİF ÖZER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 10.03.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943721


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Tam 3.261 3.343 -14,40  
Yarım 1.576 1.617 -6,97  
Çeyrek 791 809 -3,49  
Gümüş.Ons 25,90 25,93 0,15  
Gümüş Gr. 7,19 7,20 0,02  
B. Petrol 75,41 75,41 0,60  
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