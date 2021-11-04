***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.11.2021 20:15
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MAHMUT LEVENT ÜNLÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 10.08.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Evet 64.71 A / B Bağımsız Üye Değil
CAN ÜNALAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 10.08.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Yönetim Kurulu Başkanı/Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.1 B Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
ŞEBNEM KALYONCUOĞLU ÜNLÜ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.08.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil
İBRAHİM ROMANO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.08.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.13 B Bağımsız Üye Değil
ÖZLEM YEŞİLDERE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 10.08.2021 İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı - Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MİNE YILDIZ GÜNAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 10.08.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı - Denetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974988
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|3.790
|71,79
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|23,77
|23,80
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|7,42
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