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***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.07.2022 18:11
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MAHMUT LEVENT ÜNLÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 10.08.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Evet 64.71 A / B Bağımsız Üye Değil - -
CAN ÜNALAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 10.08.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Yönetim Kurulu Başkanı/Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0.1 B Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
ŞEBNEM KALYONCUOĞLU ÜNLÜ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.08.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - -
İBRAHİM ROMANO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.08.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.13 B Bağımsız Üye Değil - -
ÖZLEM YEŞİLDERE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.08.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Finans ve Dijital Transformasyon Direktörü - Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı - Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MİNE YILDIZ GÜNAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.08.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı - Denetim Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CEVDET UYGAR AKSOY Hazine İcra Kurulu Üyesi - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Hazine İcra Kurulu Üyesi - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
UTKU ÖZAY Özel Sermaye Fonları ve Portföy Yönetimi İcra Kurulu Üyesi Bankacı Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
GAMZE AKGÜNEY Bireysel Yatırım Danışmanlığı ve Aracılık Hizmetleri / Teknoloji ve Operasyonel İşlemler İcra Kurulu Üyesi Bankacı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
SÜLEYMAN AYKUT SARIBIYIK Finans Grubu İcra Kurulu Üyesi - Ünlü Portföy Yöntimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Finans Grubu İcra Kurulu Üyesi - Ünlü Portföy Yöntimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
EVNUR ELİF ÖZER İnsan Kaynakları & Kurumsal İletişim ve Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -
TUNÇ YILDIRIM Kurumsal Satış İcra Kurulu Üyesi Bankacı - -
SİMGE ÜNDÜZ Yatırım Hizmetleri İcra Kurulu Üyesi Bankacı - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045143


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