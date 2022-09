***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliğiİstanbul Varlık Yönetim A.Ş. Varlık Yönetim 50000000 50000000 TRY 100 Doğrudan Bağlı OrtaklıkÜnlü Menkul Değerler A.Ş. Aracılık Hizmetleri 35000000 35000000 TRY 100 Doğrudan Bağlı OrtaklıkÜnlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 10000000 10000000 TRY 100 Doğrudan Bağlı OrtaklıkÜnlü Alternative Asset Management Limited Finansal Danışmanlık 45100 45100 USD 100 Doğrudan Bağlı OrtaklıkTurkish Alternative Investments Limited Yatırım Hizmeti 25001 25001 TRY 100 Doğrudan Bağlı OrtaklıkUnlu Securities Inc. Aracılık Hizmetleri 2090000 2090000 USD 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkUnlu Securities UK Limited Aracılık Hizmetleri 1480000 1480000 GBP 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkPlato Finansal Danışmanlık Servisleri A.Ş. Finansal Danışmanlık 7000000 7000000 TRY 98,21 Dolaylı Bağlı OrtaklıkÜnlü LT Investments Limited Partnership Yatırım Fonu 71977472 15121318 TRY 4,76 Dolaylı Bağlı Ortaklık212 LTD Finansal Danışmanlık 10000 3250 USD 32,5 İştirak212 Capital Partners I Coöperatief U.A. Girişim Sermayesi Fonu 30200000 1000000 USD 3,31 Finansal VarlıkÜnlü Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Teknoloji Hizmetleri 1000000 1000000 TRY 100 Doğrudan Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059411BIST