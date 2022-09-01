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***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.09.2022 18:14
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. Varlık Yönetim 50000000 50000000 TRY 100 Doğrudan Bağlı Ortaklık
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Aracılık Hizmetleri 35000000 35000000 TRY 100 Doğrudan Bağlı Ortaklık
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 10000000 10000000 TRY 100 Doğrudan Bağlı Ortaklık
Ünlü Alternative Asset Management Limited Finansal Danışmanlık 45100 45100 USD 100 Doğrudan Bağlı Ortaklık
Turkish Alternative Investments Limited Yatırım Hizmeti 25001 25001 TRY 100 Doğrudan Bağlı Ortaklık
Unlu Securities Inc. Aracılık Hizmetleri 2090000 2090000 USD 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Unlu Securities UK Limited Aracılık Hizmetleri 1480000 1480000 GBP 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Plato Finansal Danışmanlık Servisleri A.Ş. Finansal Danışmanlık 7000000 7000000 TRY 98,21 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Ünlü LT Investments Limited Partnership Yatırım Fonu 71977472 15121318 TRY 4,76 Dolaylı Bağlı Ortaklık
212 LTD Finansal Danışmanlık 10000 3250 USD 32,5 İştirak
212 Capital Partners I Coöperatief U.A. Girişim Sermayesi Fonu 30200000 1000000 USD 3,31 Finansal Varlık
Ünlü Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Teknoloji Hizmetleri 1000000 1000000 TRY 100 Doğrudan Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059411


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYYAT 25,30 21.069.019 % 10,00  
ORCAY 26,42 136.633.928 % 9,99  
KNFRT 10,57 26.469.289 % 9,99  
TSKB 5,95 634.787.383 % 9,98  
HKTM 23,38 45.307.988 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,2143 18,2203 % 0,13  
Euro 18,2695 18,2827 % 0,98  
Sterlin 21,0311 21,1366 % 0,45  
Frank 18,5189 18,6304 % 0,36  
Riyal 4,8314 4,8556 % 0,12  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.716 1.717 18,78  
Altın Gr. 1.006 1.006 13,05  
Cumhuriyet 6.732 6.834 77,00  
Tam 6.773 6.832 67,00  
Yarım 3.300 3.340 33,00  
Çeyrek 1.655 1.669 16,00  
Gümüş.Ons 18,23 18,25 0,42  
Gümüş Gr. 10,70 10,71 0,27  
B. Petrol 94,69 94,69 2,33  
Seans Raporu 18:05
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