***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.02.2023 18:16
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CEVDET UYGAR AKSOY Hazine İcra Kurulu Üyesi - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Hazine İcra Kurulu Üyesi - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
UTKU ÖZAY Özel Sermaye Fonları ve Portföy Yönetimi İcra Kurulu Üyesi Bankacı Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
GAMZE AKGÜNEY Bireysel Yatırım Danışmanlığı ve Aracılık Hizmetleri / Teknoloji ve Operasyonel İşlemler İcra Kurulu Üyesi Bankacı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
EVNUR ELİF ÖZER İnsan Kaynakları & Kurumsal İletişim ve Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -
TUNÇ YILDIRIM Kurumsal Satış İcra Kurulu Üyesi Bankacı - -
SİMGE ÜNDÜZ Yatırım Hizmetleri İcra Kurulu Üyesi Bankacı - -
GÜLDEN AKDEMİR Finans Grubu İcra Kurulu Üyesi Muhasebe ve Denetim Uzmanı - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113189
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0009
|Açılış
|: 19,0820
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,8734
En Düşük
18,8028
10:4220,2368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0345
|Açılış
|: 20,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3678
En Düşük
20,1530
10:421.125,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,50
|Açılış
|: 1.125,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,47
|
1.133,73
En Düşük
1.116,63
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8340
|18,8379
|% 0,00
|
|Euro
|20,2341
|20,2368
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,8831
|22,9979
|% 0,37
|
|Frank
|20,3782
|20,5010
|% -0,17
|
|Riyal
|5,0075
|5,0326
|% 0,02
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|4,09
|
|Altın Gr.
|1.123
|1.123
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.748
|42,00
|
|Tam
|7.631
|7.709
|29,00
|
|Yarım
|3.728
|3.772
|14,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.886
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,93
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,24
|13,26
|-0,06
|
|B. Petrol
|85,65
|85,65
|-0,96
|