***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCEVDET UYGAR AKSOY Hazine İcra Kurulu Üyesi - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Hazine İcra Kurulu Üyesi - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiUTKU ÖZAY Özel Sermaye Fonları ve Portföy Yönetimi İcra Kurulu Üyesi Bankacı Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıGAMZE AKGÜNEY Bireysel Yatırım Danışmanlığı ve Aracılık Hizmetleri / Teknoloji ve Operasyonel İşlemler İcra Kurulu Üyesi Bankacı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi/Genel MüdürEVNUR ELİF ÖZER İnsan Kaynakları & Kurumsal İletişim ve Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -TUNÇ YILDIRIM Kurumsal Satış İcra Kurulu Üyesi Bankacı - -SİMGE ÜNDÜZ Yatırım Hizmetleri İcra Kurulu Üyesi Bankacı - -GÜLDEN AKDEMİR Finans Grubu İcra Kurulu Üyesi Muhasebe ve Denetim Uzmanı - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113189BIST