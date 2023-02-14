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***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.02.2023 18:16
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CEVDET UYGAR AKSOY Hazine İcra Kurulu Üyesi - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Hazine İcra Kurulu Üyesi - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
UTKU ÖZAY Özel Sermaye Fonları ve Portföy Yönetimi İcra Kurulu Üyesi Bankacı Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
GAMZE AKGÜNEY Bireysel Yatırım Danışmanlığı ve Aracılık Hizmetleri / Teknoloji ve Operasyonel İşlemler İcra Kurulu Üyesi Bankacı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
EVNUR ELİF ÖZER İnsan Kaynakları & Kurumsal İletişim ve Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -
TUNÇ YILDIRIM Kurumsal Satış İcra Kurulu Üyesi Bankacı - -
SİMGE ÜNDÜZ Yatırım Hizmetleri İcra Kurulu Üyesi Bankacı - -
GÜLDEN AKDEMİR Finans Grubu İcra Kurulu Üyesi Muhasebe ve Denetim Uzmanı - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113189


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 66,95 41.664.750 % 0,00  
ADEL 105,90 6.655.249 % 0,00  
ADESE 1,26 82.446.031 % 0,00  
AEFES 46,68 77.044.329 % 0,00  
AGHOL 77,40 53.653.663 % 0,00  
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10:42 Alış Satış %  
Dolar 18,8340 18,8379 % 0,00  
Euro 20,2341 20,2368 % 0,17  
Sterlin 22,8831 22,9979 % 0,37  
Frank 20,3782 20,5010 % -0,17  
Riyal 5,0075 5,0326 % 0,02  
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10:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.858 1.859 4,09  
Altın Gr. 1.123 1.123 -0,54  
Cumhuriyet 7.633 7.748 42,00  
Tam 7.631 7.709 29,00  
Yarım 3.728 3.772 14,00  
Çeyrek 1.864 1.886 7,00  
Gümüş.Ons 21,91 21,93 -0,06  
Gümüş Gr. 13,24 13,26 -0,06  
B. Petrol 85,65 85,65 -0,96  
Seans Raporu 10:42
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