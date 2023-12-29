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***UNLUS* *BNPPI* *TEBYT* *GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

29.12.2023 09:10
***UNLUS* *BNPPI* *TEBYT* *GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***UNLUS******BNPPI******TEBYT******GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [UNLUS, GSIPD, TEBYT, BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Piyasa yapıcılığını Ünlü Menkul Değerler A.Ş. (UNS) ve Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (TBY) yaptığı, kapalılık tarihleri piyasa yapıcıları tarafından KAP'ta duyurulan varantların işlem sıraları, dayanak varlıklarının işlem gördüğü piyasaların resmî tatil dolayısıyla kapalı olması nedeniyle piyasa yapıcı üyelerinin talebi istinaden 29/12/2023 tarihinde (bugün) saat 16:00'dan itibaren seans sonuna kadar geçici olarak işleme kapatılacaktır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230064
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230215




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230352


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ANELE 12,24 20.409.429 % 9,97  
KUYAS 53,55 27.231.216 % 9,96  
SNPAM 141,50 8.715.441 % 9,95  
DYOBY 24,76 35.145.592 % 9,27  
SELGD 22,60 291.065 % 9,18  
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Dolar 29,5232 29,5543 % 0,44  
Euro 32,6940 32,7550 % 0,25  
Sterlin 37,5757 37,7641 % 0,57  
Frank 34,8954 35,1056 % 0,47  
Riyal 7,8502 7,8896 % 0,32  
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10:12 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,92 23,95 % 0,66  
Platin 1.004,98 1.010,89 % 0,66  
Paladyum 1.131,97 1.139,84 % 0,66  
Brent Pet. 77,50 77,50 % 0,66  
Altın Ons 2.073,94 2.074,22 % 0,66  
Seans Raporu 10:12
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