***UNLUS* *BORLS* *UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
13.10.2023 15:13
***UNLUS******BORLS******UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [BORLS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borlease Otomotiv A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205928
BIST
'
17:218.187
En Düşük
|Değişim
|: -0,88%
|| -72,53
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.072
En Yüksek
8.242
17:2127,8126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0869
|Açılış
|: 27,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9340
En Düşük
27,6781
17:2129,2725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,5774
En Düşük
29,1779
17:211.710,48
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 44,11
|Açılış
|: 1.710,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.717,29
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler17:21
|ERBOS
|237,60
|685.332.006
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|239.634.566
|% 10,00
|
|POLTK
|10.997,00
|132.866.906
|% 10,00
|
|BMSTL
|53,90
|51.961.891
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|45.146.369
|% 10,00
|
|EMNIS
|76,55
|1.799.164
|% -9,99
|
|SNKRN
|31,60
|4.016.957
|% -9,97
|
|CASA
|147,50
|20.386.270
|% -9,95
|
|OTTO
|353,00
|1.722.776
|% -9,49
|
|IHAAS
|16,40
|331.662.396
|% -9,34
|
|THYAO
|223,30
|5.155.394.186
|% -0,80
|
|PETKM
|24,24
|4.770.988.420
|% 3,59
|
|BRSAN
|1.010,80
|4.515.987.838
|% 2,28
|
|TUPRS
|148,00
|4.047.705.428
|% 0,54
|
|ASELS
|43,12
|3.512.280.147
|% 0,05
|
|EKGYO
|7,77
|2.117.171.651
|% -2,02
|
|ZOREN
|6,37
|1.635.166.981
|% 0,63
|
|PETKM
|24,24
|4.770.988.420
|% 3,59
|
|YKBNK
|18,88
|3.298.386.128
|% -2,48
|
|ODAS
|13,76
|2.233.826.940
|% 1,70
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8086
|27,8126
|% 0,31
|
|Euro
|29,2599
|29,2725
|% 0,01
|
|Sterlin
|33,7122
|33,8812
|% 0,16
|
|Frank
|30,6105
|30,7949
|% 0,68
|
|Riyal
|7,3902
|7,4272
|% 0,26
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|44,26
|
|Altın Gr.
|1.708
|1.708
|41,87
|
|Cumhuriyet
|11.767
|11.945
|159,00
|
|Tam
|11.526
|11.610
|183,00
|
|Yarım
|5.781
|5.827
|92,00
|
|Çeyrek
|2.881
|2.914
|46,00
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,60
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|20,10
|20,14
|0,66
|
|B. Petrol
|88,81
|88,81
|2,81
|