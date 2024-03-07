***UNLUS* *EBEBK* *UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)









***UNLUS******EBEBK******UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )İlgili Şirketler [EBEBK]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKonu: EBEBEK Mağazacılık A.Ş. - Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1.Değerlendirme RaporuSPK'nın VII-128.1 no'lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan EBEBEK Mağazacılık A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256457BIST