***UNLUS* *EBEBK* *UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
04.09.2023 09:00
***UNLUS******EBEBK******UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [EBEBK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar
EBEBK, Ebebek Mağazacılık A.Ş. halka arzında arz edilen toplam payların %5'inden fazla pay alanlar bilgilerinize sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
East Capital 2.100.000 % 5,25 Fon Yönetimi İsveç Kendi nam/hesabına
Franklin Templeton Investments 2.098.000 % 5,25 Fon Yönetimi ABD Kendi nam/hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191152
BIST