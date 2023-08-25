***UNLUS* *EBEBK* *UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***UNLUS******EBEBK******UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [EBEBK]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEBebek Mağazacılık A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesinin 151-291 numaralı sayfalarını içeren bölümleri ekte yer almaktadır. Ünlü Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189792BIST