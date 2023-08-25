***UNLUS* *EBEBK* *UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***UNLUS******EBEBK******UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [EBEBK]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEBEBEK Mağazacılık A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesinin eki olan Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu tarafınıza sunulmaktadır. Ünlü Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189801BIST