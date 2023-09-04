***UNLUS* *EBEBK* *UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.09.2023 08:59
***UNLUS******EBEBK******UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EBEBK, Ebebek Mağazacılık Anonim Şirketi paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191151
BIST
'
13:028.201
En Düşük
|Değişim
|: 1,80%
|| 144,99
|Açılış
|: 8.141
|
|Önceki Kapanış
|: 8.056
|
8.126
En Yüksek
8.211
13:0226,7731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0814
|Açılış
|: 26,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7400
|
26,7867
En Düşük
26,5050
13:0228,9314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1257
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9549
En Düşük
28,2072
13:021.671,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 6,11
|Açılış
|: 1.671,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.665,01
|
1.674,44
En Düşük
1.653,59
BIST En Aktif Hisseler13:02
|OFSYM
|93,50
|161.251.876
|% 10,00
|
|KZGYO
|30,36
|3.304.656
|% 10,00
|
|BRSAN
|919,60
|1.603.921.196
|% 10,00
|
|AGHOL
|236,50
|346.029.948
|% 10,00
|
|ANELE
|9,02
|73.620.381
|% 10,00
|
|KENT
|465,00
|2.015.133
|% -8,82
|
|RNPOL
|27,06
|66.824.840
|% -5,98
|
|CUSAN
|23,80
|92.744.494
|% -4,80
|
|COSMO
|126,70
|20.049.433
|% -4,23
|
|OZSUB
|32,10
|36.478.659
|% -4,01
|
|ASTOR
|147,40
|5.102.255.011
|% 3,95
|
|ISCTR
|22,68
|5.091.870.810
|% 6,18
|
|THYAO
|254,30
|3.495.530.287
|% 0,12
|
|IZENR
|63,70
|3.365.823.306
|% 7,24
|
|KOZAL
|30,02
|3.136.148.762
|% 4,53
|
|ISCTR
|22,68
|5.091.870.810
|% 6,18
|
|EKGYO
|8,93
|1.667.514.934
|% 1,02
|
|YKBNK
|16,91
|3.091.639.014
|% 5,03
|
|ZOREN
|4,95
|836.379.334
|% 2,48
|
|SKBNK
|4,41
|563.828.205
|% 3,28
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7671
|26,7731
|% 0,30
|
|Euro
|28,9254
|28,9314
|% 0,44
|
|Sterlin
|33,7218
|33,8910
|% 0,67
|
|Frank
|30,1632
|30,3449
|% 0,50
|
|Riyal
|7,1167
|7,1524
|% 0,31
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|2,55
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|6,11
|
|Cumhuriyet
|11.263
|11.433
|1,00
|
|Tam
|11.013
|11.101
|7,00
|
|Yarım
|5.524
|5.572
|4,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.786
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,11
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|20,75
|20,76
|-0,01
|
|B. Petrol
|88,59
|88,59
|0,04
|