***UNLUS* *EKER*** EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.03.2024 12:29
***UNLUS******EKER*** EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler UNLUS
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.04.2023
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.08.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.01.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.01.2025
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kuruluna 25.04.2023 Tarihinde "Yurtçinde Halka Arz Edilmeksizin Nitelikli Yatırımcıya 500,000,000 TL Borçlanma Aracı" Başvurumuz 09.01.2024 Tarihinde Onaylanmıştır
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhrac Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260509
BIST