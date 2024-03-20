***UNLUS* *EKER*** EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***UNLUS******EKER*** EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler UNLUSYetkili Organ Karar Tarihi 25.04.2023İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 22.08.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.01.2024İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.01.2025Ek AçıklamalarŞirketimizin Sermaye Piyasası Kuruluna 25.04.2023 Tarihinde "Yurtçinde Halka Arz Edilmeksizin Nitelikli Yatırımcıya 500,000,000 TL Borçlanma Aracı" Başvurumuz 09.01.2024 Tarihinde OnaylanmıştırEklenen DökümanlarEK: 1 İhrac Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260509BIST