***UNLUS* *GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***UNLUS******GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [UNLUS, GSIPD]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPiyasa yapıcısı Ünlü Menkul Değerler A.Ş.(UNS), ihraççısı Goldman Sachs International olan Alibaba Group Holding Limited'e dayalı varant sıraları, piyasa yapıcı üyenin talebi üzerine geçici olarak işleme kapatılmıştır. Varant sıraları, Piyasa yapıcının ilgili sıraların açılma talebini Borsaya bildirmesi sonrasında yapılacak bir duyuru ile yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185102BIST