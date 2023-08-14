***UNLUS* *GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
14.08.2023 14:42
***UNLUS******GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [UNLUS, GSIPD]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı Ünlü Menkul Değerler A.Ş.(UNS), ihraççısı Goldman Sachs International olan Alibaba Group Holding Limited'e dayalı varant sıraları, piyasa yapıcı üyenin talebi üzerine geçici olarak işleme kapatılmıştır. Varant sıraları, Piyasa yapıcının ilgili sıraların açılma talebini Borsaya bildirmesi sonrasında yapılacak bir duyuru ile yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185102
BIST
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17:457.758
En Düşük
|Değişim
|: 0,56%
|| 43,49
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.681
En Yüksek
7.869
17:4527,0544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0890
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
17:4529,5226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0852
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,3063
17:451.661,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,95
|Açılış
|: 1.661,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler17:43
|COSMO
|123,20
|6.406.400
|% 10,00
|
|NETAS
|42,68
|153.209.924
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|62.604.352
|% 10,00
|
|SAFKR
|26,18
|77.784.679
|% 10,00
|
|BAYRK
|11,44
|22.294.223
|% 10,00
|
|SDTTR
|404,30
|4.165.291.478
|% -9,00
|
|MNDRS
|10,08
|293.099.093
|% -8,45
|
|AVHOL
|107,50
|147.817.322
|% -8,28
|
|ISSEN
|14,34
|242.612.234
|% -6,15
|
|BRKVY
|42,02
|31.113.071
|% -4,50
|
|ASTOR
|142,20
|12.066.046.061
|% 9,98
|
|EUPWR
|206,70
|4.318.470.774
|% 8,22
|
|SDTTR
|404,30
|4.165.291.478
|% -9,00
|
|KONTR
|298,90
|4.109.970.182
|% 9,29
|
|KLSER
|69,45
|2.721.003.445
|% -2,80
|
|ODAS
|12,02
|1.880.701.104
|% 0,92
|
|AKFYE
|16,81
|1.620.404.579
|% 4,80
|
|ASTOR
|142,20
|12.066.046.061
|% 9,98
|
|ASGYO
|17,90
|1.435.024.519
|% -0,22
|
|IHLGM
|1,40
|105.369.993
|% 2,94
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0209
|27,0855
|% 0,45
|
|Euro
|29,5103
|29,5221
|% -0,29
|
|Sterlin
|34,1653
|34,3366
|% 0,12
|
|Frank
|30,6691
|30,8539
|% 0,07
|
|Riyal
|7,1909
|7,2269
|% 0,36
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-4,72
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.660
|0,18
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.119
|11.201
|13,00
|
|Yarım
|5.577
|5.627
|7,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.813
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,61
|19,63
|-0,07
|
|B. Petrol
|86,34
|86,34
|-0,47
|
Seans Raporu
17:43
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 07 artarak (% 0.04 ) 8, 382
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17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AVHOL, PEGYO
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17:58XU100
Endeks 7, 755 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 157, 954.00 milyon TL de
-
17:57SUWEN
Yüzde 5.29 oranında artışla 21.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 885, 795 adet işlem
-
17:56BVSAN
Yüzde 9.96 oranında artışla 102.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 815, 328 adet işlem