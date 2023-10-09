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***UNLUS* *GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

09.10.2023 09:01
***UNLUS* *GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***UNLUS******GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [UNLUS, GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

Piyasa yapıcılığını Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin (UNS) yaptığı, dayanakları ve kapalılık tarihleri piyasa yapıcısı tarafından KAP'ta duyurulan varantların işlem sıraları, varantların dayanaklarını oluşturan ülke piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı geçici olarak işleme kapatılacaktır.  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200709 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201895


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TSPOR 6,68 527.704.801 % 73,96  
BIZIM 53,95 65.795.338 % 1,57  
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Altın Ons 1.851 1.851 17,78  
Altın Gr. 1.650 1.650 24,49  
Cumhuriyet 11.263 11.433 89,00  
Tam 11.036 11.237 230,00  
Yarım 5.535 5.636 116,00  
Çeyrek 2.759 2.818 58,00  
Gümüş.Ons 21,82 21,85 0,23  
Gümüş Gr. 19,46 19,49 0,32  
B. Petrol 87,56 87,56 2,98  
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