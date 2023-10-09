***UNLUS* *GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
09.10.2023 09:01
***UNLUS******GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [UNLUS, GSIPD]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcılığını Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin (UNS) yaptığı, dayanakları ve kapalılık tarihleri piyasa yapıcısı tarafından KAP'ta duyurulan varantların işlem sıraları, varantların dayanaklarını oluşturan ülke piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı geçici olarak işleme kapatılacaktır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200709
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201895
BIST
'
18:008.465
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
0
En Yüksek
0
18:0027,6963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1192
|Açılış
|: 27,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6500
|
28,1164
En Düşük
27,3469
18:0029,2292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0037
|Açılış
|: 29,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
18:001.647,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 22,51
|Açılış
|: 1.648,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TSPOR
|6,68
|527.704.801
|% 73,96
|
|BIZIM
|53,95
|65.795.338
|% 1,57
|
|ISBTR
|319.500,00
|4.500.401
|% 0,00
|
|KENT
|451,80
|6.094.305
|% 0,00
|
|KLNMA
|27,12
|3.104.966
|% 0,00
|
|ISBTR
|319.500,00
|4.500.401
|% 0,00
|
|KENT
|451,80
|6.094.305
|% 0,00
|
|KLNMA
|27,12
|3.104.966
|% 0,00
|
|ORMA
|123,40
|1.693.750
|% 0,00
|
|KSTUR
|760,00
|1.046.620
|% 0,00
|
|THYAO
|238,40
|7.375.272.445
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,64
|6.910.416.050
|% 0,00
|
|PETKM
|23,10
|6.005.515.143
|% 0,00
|
|EREGL
|44,94
|5.873.582.673
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,03
|5.380.928.283
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,64
|6.910.416.050
|% 0,00
|
|ZOREN
|6,83
|2.765.074.258
|% 0,00
|
|SKBNK
|6,93
|2.331.979.114
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,03
|5.380.928.283
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,38
|355.335.317
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6928
|27,6983
|% 0,44
|
|Euro
|29,2218
|29,2411
|% 0,05
|
|Sterlin
|33,6839
|33,8528
|% 0,11
|
|Frank
|30,2867
|30,4691
|% 0,33
|
|Riyal
|7,3615
|7,3984
|% 0,41
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|17,78
|
|Altın Gr.
|1.650
|1.650
|24,49
|
|Cumhuriyet
|11.263
|11.433
|89,00
|
|Tam
|11.036
|11.237
|230,00
|
|Yarım
|5.535
|5.636
|116,00
|
|Çeyrek
|2.759
|2.818
|58,00
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,85
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|19,46
|19,49
|0,32
|
|B. Petrol
|87,56
|87,56
|2,98
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59EGGUB
Yüzde -3.66 oranında düşüşle 152.70 lira fiyatla işlem gören hissede 481, 909 adet işlem
-
17:58ONCSM
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 205.50 lira fiyatla işlem gören hissede 331, 653 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 98 kaybederek (% -0.13 ) 7, 389
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, BRSAN, BUCIM, ISYAT, TARKM, DMRGD, BANVT, TETMT, GEREL, MIPAZ
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17:57
BSOKE, TARKM, ISBTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında