***UNLUS* *GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
14.08.2023 16:34
***UNLUS******GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [GSIPD, UNLUS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
BBSAA.V, BBSAB.V, BBSAC.V, BBSAD.V, BBSPA.V
Sözleşme No
Ek'te yer almaktadır.
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
14/08/2023
İptal Nedeni
BBSAA.V, BBSAB.V, BBSAC.V, BBSAD.V ve BBSPA.V varant sıralarında bugün gerçekleşen tüm işlemler ve bekleyen tüm emirler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33. maddesi uyarınca iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185184
BIST
'
17:447.757
En Düşük
|Değişim
|: 0,55%
|| 42,45
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.681
En Yüksek
7.869
17:4427,0541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0887
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
17:4429,5212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0866
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,3063
17:441.662,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,09
|Açılış
|: 1.662,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler17:44
|BAYRK
|11,44
|22.338.942
|% 10,00
|
|NETAS
|42,68
|153.209.924
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|63.072.798
|% 10,00
|
|SAFKR
|26,18
|77.811.095
|% 10,00
|
|COSMO
|123,20
|6.406.400
|% 10,00
|
|AVHOL
|106,00
|155.316.418
|% -9,56
|
|PEGYO
|7,26
|147.525.063
|% -9,25
|
|MNDRS
|10,03
|296.521.183
|% -8,90
|
|DYOBY
|26,00
|120.015.252
|% -7,08
|
|ISSEN
|14,30
|244.759.608
|% -6,41
|
|ASTOR
|142,20
|12.074.383.816
|% 9,98
|
|EREGL
|42,64
|11.716.512.159
|% 3,90
|
|THYAO
|261,70
|9.285.487.909
|% -1,51
|
|TUPRS
|115,10
|5.861.374.469
|% 3,69
|
|PETKM
|19,06
|5.455.480.237
|% 0,74
|
|ZOREN
|4,53
|2.754.593.233
|% 9,95
|
|SKBNK
|3,89
|1.212.149.144
|% 2,64
|
|YKBNK
|15,86
|4.663.756.326
|% 0,63
|
|PETKM
|19,06
|5.455.480.237
|% 0,74
|
|EREGL
|42,64
|11.716.512.159
|% 3,90
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0484
|27,0541
|% 0,33
|
|Euro
|29,5085
|29,5212
|% -0,29
|
|Sterlin
|34,1639
|34,3353
|% 0,12
|
|Frank
|30,6592
|30,8439
|% 0,04
|
|Riyal
|7,1901
|7,2262
|% 0,35
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|-4,33
|
|Altın Gr.
|1.661
|1.662
|2,01
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.129
|11.212
|24,00
|
|Yarım
|5.582
|5.632
|12,00
|
|Çeyrek
|2.782
|2.816
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,64
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,67
|19,70
|0,00
|
|B. Petrol
|86,47
|86,47
|-0,34
|
Seans Raporu
17:44
daha fazla
-
17:59SEGYO
Yüzde 4.03 oranında artışla 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 430, 405 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 07 artarak (% 0.04 ) 8, 382
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AVHOL, PEGYO
-
17:58XU100
Endeks 7, 755 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 157, 954.00 milyon TL de
-
17:57SUWEN
Yüzde 5.29 oranında artışla 21.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 885, 795 adet işlem