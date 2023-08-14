***UNLUS* *GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









***UNLUS******GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler [GSIPD, UNLUS]İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaPAY PİYASASIİlgili PazarYAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARIİlgili İşlem SırasıBBSAA.V, BBSAB.V, BBSAC.V, BBSAD.V, BBSPA.VSözleşme NoEk?te yer almaktadır.İşlemin Gerçekleşme Tarihi14/08/2023İptal NedeniBBSAA.V, BBSAB.V, BBSAC.V, BBSAD.V ve BBSPA.V varant sıralarında bugün gerçekleşen ekteki işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33. maddesi uyarınca iptal edilmiştir.Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185430BIST