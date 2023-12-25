***UNLUS* *ISMEN* *AKMEN* *BNPPI* *TEBYT* *GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
25.12.2023 09:02
***UNLUS******ISMEN******AKMEN******BNPPI******TEBYT******GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ISMEN, AKMEN, UNLUS, GSIPD, TEBYT, BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcılığını İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IYM), Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (AKM), Ünlü Menkul Değerler A.Ş. (UNS) ve Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (TBY) yaptığı, dayanakları ve kapalılık tarihleri piyasa yapıcısı tarafından KAP'ta duyurulan varantların işlem sıraları, varantların dayanaklarını oluşturan ülke piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı geçici olarak işleme kapatılacaktır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227988 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228023 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228111
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228268
BIST
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12:167.393
En Düşük
|Değişim
|: -2,17%
|| -164,17
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.349
En Yüksek
7.527
12:1629,2735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0628
|Açılış
|: 29,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
12:1632,3933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1664
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3933
En Düşük
31,9048
12:161.932,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,81
|Açılış
|: 1.932,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler12:14
|KUVVA
|44,60
|128.225
|% 9,96
|
|SAMAT
|53,90
|9.986.376
|% 9,96
|
|DIRIT
|9,89
|284.159
|% 9,89
|
|PRZMA
|32,84
|30.464.635
|% 7,67
|
|AKCNS
|141,60
|190.573.078
|% 6,71
|
|SKBNK
|5,67
|206.635.714
|% -10,00
|
|SMART
|30,86
|24.797.434
|% -9,98
|
|MRGYO
|4,60
|75.824.726
|% -9,98
|
|MAGEN
|10,01
|41.225.896
|% -9,98
|
|DERHL
|7,31
|10.873.326
|% -9,98
|
|THYAO
|228,80
|1.611.048.817
|% -1,80
|
|TUPRS
|145,60
|1.364.238.072
|% 0,55
|
|KBORU
|48,48
|902.524.474
|% 2,76
|
|ISCTR
|23,14
|831.256.230
|% -2,69
|
|AKBNK
|38,22
|802.510.661
|% -2,40
|
|BEGYO
|2,80
|115.485.890
|% 0,36
|
|EKGYO
|6,93
|255.057.844
|% -2,12
|
|AKFGY
|1,76
|64.190.797
|% -2,76
|
|ISCTR
|23,14
|831.256.230
|% -2,69
|
|IHLAS
|1,00
|35.362.682
|% -1,96
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2653
|29,2735
|% 0,21
|
|Euro
|32,2529
|32,3933
|% 0,52
|
|Sterlin
|37,0672
|37,2531
|% 0,19
|
|Frank
|34,0499
|34,2550
|% 0,13
|
|Riyal
|7,7815
|7,8205
|% 0,23
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:14
daha fazla
-
12:29HATSN
Yüzde -5.50 oranında düşüşle 44.34 lira fiyatla işlem gören hissede 818, 648 adet işlem
-
12:27KRGYO
Yüzde -5.46 oranında düşüşle 29.46 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 808 adet işlem
-
12:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 22 kaybederek (% -1.77 ) 6, 576
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12:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KRSTL, MAGEN, KUYAS, AZTEK, OSTIM, FORTE, MRGYO, SKBNK, GUBRF, DERHL
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12:26
SAMAT, PRZMA, AKCNS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında