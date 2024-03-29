***UNLUS* *ISMEN* *AKMEN* *GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
29.03.2024 09:12
***UNLUS******ISMEN******AKMEN******GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKMEN, UNLUS, GSIPD, ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcılığını Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (AKM), İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IYM) ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin (UNS) yaptığı, dayanakları ve kapalılık tarihleri piyasa yapıcısı tarafından KAP'ta duyurulan varantların işlem sıraları, varantların dayanaklarını oluşturan ülke piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı geçici olarak işleme kapatılacaktır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261969 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263641 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263565
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264076
BIST
'
11:389.089
En Düşük
|Değişim
|: 0,10%
|| 9,50
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.057
En Yüksek
9.154
11:3832,3830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0656
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,2788
11:3835,0049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0602
|Açılış
|: 35,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8774
11:382.325,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,36
|Açılış
|: 2.325,78
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.318,08
BIST En Aktif Hisseler11:36
|ISSEN
|11,11
|14.485.712
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|17.750.514
|% 10,00
|
|ODINE
|58,40
|58.644.346
|% 9,98
|
|MIATK
|68,35
|1.215.338.136
|% 9,98
|
|CRFSA
|167,70
|80.252.075
|% 9,97
|
|OYAYO
|42,66
|1.475.055
|% -10,00
|
|BALAT
|22,32
|589.672
|% -10,00
|
|SODSN
|214,40
|1.182.845
|% -9,99
|
|VRGYO
|45,06
|92.593.388
|% -9,97
|
|QNBFB
|260,00
|2.104.960
|% -9,80
|
|SASA
|43,70
|3.530.055.296
|% 1,63
|
|THYAO
|294,75
|3.266.009.174
|% -1,01
|
|AGROT
|37,88
|1.845.613.757
|% 7,43
|
|ZOREN
|5,94
|1.439.835.961
|% 4,58
|
|TUPRS
|175,50
|1.277.972.053
|% -0,79
|
|ZOREN
|5,94
|1.439.835.961
|% 4,58
|
|ISCTR
|11,32
|1.073.810.907
|% 0,80
|
|SASA
|43,70
|3.530.055.296
|% 1,63
|
|AGROT
|37,88
|1.845.613.757
|% 7,43
|
|EKGYO
|9,78
|458.137.963
|% 1,14
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3689
|32,3839
|% 0,21
|
|Euro
|34,9471
|35,0015
|% -0,18
|
|Sterlin
|40,9080
|41,1130
|% 0,24
|
|Frank
|35,9339
|36,1140
|% 0,22
|
|Riyal
|8,6383
|8,6816
|% 0,16
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:36
daha fazla
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11:51BRKVY
Yüzde -6.21 oranında düşüşle 196.50 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 409 adet işlem
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11:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, FROTO, GUBRF
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11:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, BIMAS, EKGYO
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11:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 98 kaybederek (% -0.32 ) 8, 022
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11:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, ODINE, NETAS, MIATK, BASCM, ISSEN, CRFSA