***UNLUS* *ISMEN* *GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
04.07.2023 09:18
***UNLUS******ISMEN******GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ISMEN, GSIPD, UNLUS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcılığını İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IYM) ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin (UNS) yaptığı, dayanakları ve kapalılık tarihleri piyasa yapıcısı tarafından KAP'ta duyurulan varantların işlem sıraları, varantların dayanaklarını oluşturan ülke piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı geçici olarak işleme kapatılacaktır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163483 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163498
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165009
BIST
'
11:556.043
En Düşük
|Değişim
|: 0,45%
|| 27,31
|Açılış
|: 6.050
|
|Önceki Kapanış
|: 6.015
|
5.980
En Yüksek
6.071
11:5526,0683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1737
|Açılış
|: 26,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,0000
|
26,0840
En Düşük
25,7594
11:5528,4652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1559
|Açılış
|: 28,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5076
En Düşük
28,0532
11:551.616,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 15,22
|Açılış
|: 1.616,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.601,08
|
1.616,65
En Düşük
1.591,52
BIST En Aktif Hisseler11:55
|VKGYO
|3,04
|145.146.668
|% 91,19
|
|VKFYO
|34,54
|30.410.273
|% 10,00
|
|YAYLA
|6,27
|26.148.731
|% 10,00
|
|OYAYO
|14,08
|7.756.856
|% 10,00
|
|FORTE
|34,12
|75.714.004
|% 9,99
|
|GARFA
|39,52
|16.347.190
|% -3,61
|
|MEDTR
|37,70
|12.829.018
|% -3,43
|
|COSMO
|90,05
|5.979.195
|% -3,38
|
|ARSAN
|7,94
|26.165.756
|% -3,05
|
|KONKA
|47,32
|64.938.502
|% -2,75
|
|THYAO
|209,50
|3.906.834.727
|% -0,48
|
|YKBNK
|13,42
|1.895.515.538
|% 1,59
|
|ASELS
|58,30
|1.794.830.811
|% 1,83
|
|SASA
|60,30
|1.729.482.976
|% 3,79
|
|KOZAL
|27,16
|1.661.672.483
|% 0,15
|
|EKGYO
|7,99
|1.337.906.647
|% 3,90
|
|YKBNK
|13,42
|1.895.515.538
|% 1,59
|
|ISCTR
|14,43
|1.255.564.661
|% 1,26
|
|ZOREN
|3,50
|294.275.924
|% -1,69
|
|SKBNK
|2,71
|217.554.922
|% 1,12
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0630
|26,0683
|% 0,67
|
|Euro
|28,4362
|28,4652
|% 0,55
|
|Sterlin
|32,9865
|33,1519
|% 0,60
|
|Frank
|28,9756
|29,1501
|% 0,62
|
|Riyal
|6,9281
|6,9628
|% 0,56
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|8,00
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.616
|14,53
|
|Cumhuriyet
|10.716
|10.878
|29,00
|
|Tam
|10.655
|10.943
|29,86
|
|Yarım
|5.190
|5.318
|8,00
|
|Çeyrek
|2.603
|2.659
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,02
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,20
|19,22
|0,13
|
|B. Petrol
|75,36
|75,36
|0,71
|