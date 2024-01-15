***UNLUS* *ISMEN* *GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.01.2024 09:19
***UNLUS******ISMEN******GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ISMEN, UNLUS, GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcılığını İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IYM) ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş. (UNS) yaptığı, dayanakları ve kapalılık tarihleri piyasa yapıcısı tarafından KAP'ta duyurulan varantların işlem sıraları, varantların dayanaklarını oluşturan ülke piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı geçici olarak işleme kapatılacaktır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238762 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238826
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239603
BIST
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11:018.038
En Düşük
|Değişim
|: 0,64%
|| 51,16
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.062
11:0130,1026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0046
|Açılış
|: 30,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1000
|
30,1067
En Düşük
29,9788
11:0133,0304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0734
|Açılış
|: 32,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9200
|
33,0519
En Düşük
32,9132
11:011.988,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,71
|Açılış
|: 1.988,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.991,50
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler11:01
|PASEU
|59,40
|53.974.838
|% 10,00
|
|CATES
|61,30
|465.922.745
|% 9,96
|
|MEGMT
|32,92
|177.535.042
|% 9,95
|
|FMIZP
|309,75
|27.969.772
|% 9,94
|
|MRGYO
|5,35
|67.270.921
|% 9,41
|
|PEGYO
|19,80
|63.622.483
|% -10,00
|
|KRSTL
|11,45
|82.881.953
|% -4,74
|
|METUR
|7,00
|15.734.381
|% -4,63
|
|BEGYO
|4,26
|149.319.840
|% -3,40
|
|SODSN
|73,50
|104.958
|% -3,03
|
|THYAO
|250,25
|1.693.476.391
|% -0,30
|
|AKBNK
|42,90
|1.520.808.917
|% -0,83
|
|KCHOL
|159,50
|1.372.969.221
|% 2,57
|
|ISCTR
|25,74
|1.334.443.622
|% -0,85
|
|EREGL
|44,42
|1.257.627.708
|% 1,42
|
|ISCTR
|25,74
|1.334.443.622
|% -0,85
|
|EKGYO
|8,28
|383.175.717
|% 1,10
|
|ADESE
|2,14
|88.809.935
|% 3,88
|
|YKBNK
|22,68
|948.973.220
|% -1,13
|
|BEGYO
|4,26
|149.319.840
|% -3,40
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0983
|30,1016
|% 0,01
|
|Euro
|33,0202
|33,0379
|% 0,25
|
|Sterlin
|38,2411
|38,4328
|% -0,01
|
|Frank
|35,0958
|35,3072
|% -0,22
|
|Riyal
|8,0016
|8,0417
|% -0,01
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,24
|23,27
|% 0,66
|
|Platin
|914,79
|917,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|985,04
|988,36
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,47
|78,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.056,21
|2.056,54
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:01
daha fazla
-
11:16XU100
Endeks 8, 043 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 23, 484.00 milyon TL de
-
11:14HATSN
Yüzde 4.52 oranında artışla 55.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 831, 244 adet işlem
-
11:13MEGMT
Yüzde 9.95 oranında artışla 32.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 530, 424 adet işlem
-
11:12KZGYO
Yüzde 4.39 oranında artışla 24.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 315, 608 adet işlem
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11:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, KCHOL, ASTOR