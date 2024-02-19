***UNLUS* *ISMEN* *GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
19.02.2024 09:09
***UNLUS******ISMEN******GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ISMEN, UNLUS, GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcılığını İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IYM) ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin (UNS) yaptığı, dayanakları ve kapalılık tarihleri piyasa yapıcısı tarafından KAP'ta duyurulan varantların işlem sıraları, varantların dayanaklarını oluşturan ülke piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı geçici olarak işleme kapatılacaktır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249999 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250025
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250265
BIST
'
13:449.385
En Düşük
|Değişim
|: 1,46%
|| 135,11
|Açılış
|: 9.322
|
|Önceki Kapanış
|: 9.250
|
9.321
En Yüksek
9.404
13:4430,8720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0330
|Açılış
|: 30,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,9500
|
30,8869
En Düşük
30,7699
13:4433,2925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0549
|Açılış
|: 33,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2800
|
33,4014
En Düşük
33,1863
13:442.003,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.003,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,21
|
2.007,99
En Düşük
1.991,67
BIST En Aktif Hisseler13:42
|KSTUR
|2.832,50
|5.319.435
|% 10,00
|
|EUKYO
|22,44
|12.203.243
|% 10,00
|
|KAPLM
|141,90
|62.993.512
|% 10,00
|
|KERVN
|1,54
|8.164.578
|% 10,00
|
|AVTUR
|12,44
|27.234.607
|% 9,99
|
|VERUS
|288,50
|70.965.265
|% -6,63
|
|KARYE
|62,20
|150.351.008
|% -5,83
|
|ETYAT
|16,87
|16.314.216
|% -5,22
|
|SUNTK
|19,97
|30.958.010
|% -4,54
|
|SEGYO
|6,64
|118.108.192
|% -4,32
|
|THYAO
|284,00
|6.228.645.576
|% 0,53
|
|TUPRS
|176,10
|5.893.704.577
|% 5,45
|
|EREGL
|49,00
|4.496.001.452
|% -0,24
|
|ISCTR
|28,70
|4.372.992.233
|% 3,09
|
|YKBNK
|24,58
|3.724.364.080
|% 3,02
|
|ZOREN
|6,29
|2.593.974.324
|% 8,26
|
|ISCTR
|28,70
|4.372.992.233
|% 3,09
|
|YKBNK
|24,58
|3.724.364.080
|% 3,02
|
|AKFGY
|2,48
|332.638.328
|% -2,75
|
|EKGYO
|10,78
|1.255.381.862
|% 1,89
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8643
|30,8694
|% 0,10
|
|Euro
|33,2803
|33,2908
|% 0,16
|
|Sterlin
|38,8209
|39,0156
|% 0,20
|
|Frank
|34,9105
|35,1208
|% 0,14
|
|Riyal
|8,2103
|8,2515
|% 0,15
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,10
|23,14
|% 0,66
|
|Platin
|908,95
|913,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|957,80
|961,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,67
|82,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.018,53
|2.018,85
|% 0,66
|