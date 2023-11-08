***UNLUS* *KRONT* *UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim









***UNLUS******KRONT******UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [KRONT]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarKron Teknoloji A.Ş.'nin Birincil Piyasada Satışa Sunulan Paylarını Satın Alan İlişkili Taraflar ile Söz Konusu Payların %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler:Kron Teknoloji A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 42,805,539.00 TL'den 85,611,078.00 TL'ye çıkarılmasında, yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda küsurat harici satışa sunulan 80,450.00 TL nominal değerli paylardan Ortaklığın Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamakta olup satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıFırat Baran 59.917 % 74,5 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınaTolun Kudaloğlu 18.580 % 23,1 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215694BIST