***UNLUS* *KRONT* *UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
08.11.2023 14:37
***UNLUS******KRONT******UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [KRONT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar
Kron Teknoloji A.Ş.'nin Birincil Piyasada Satışa Sunulan Paylarını Satın Alan İlişkili Taraflar ile Söz Konusu Payların %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler:
Kron Teknoloji A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 42,805,539.00 TL'den 85,611,078.00 TL'ye çıkarılmasında, yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda küsurat harici satışa sunulan 80,450.00 TL nominal değerli paylardan Ortaklığın Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamakta olup satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Fırat Baran 59.917 % 74,5 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
Tolun Kudaloğlu 18.580 % 23,1 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215694
BIST