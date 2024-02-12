***UNLUS* *LMKDC* *UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
12.02.2024 15:46
***UNLUS******LMKDC******UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248847
BIST
'
17:449.146
En Düşük
|Değişim
|: 1,11%
|| 100,10
|Açılış
|: 9.134
|
|Önceki Kapanış
|: 9.046
|
9.089
En Yüksek
9.167
17:4430,7096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0351
|Açılış
|: 30,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7450
|
30,7096
En Düşük
30,5977
17:4433,1106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0024
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1200
|
33,2046
En Düşük
33,0451
17:441.991,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -5,71
|Açılış
|: 1.991,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997,32
|
2.001,69
En Düşük
1.986,44
BIST En Aktif Hisseler17:43
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|ENERY
|153,00
|234.625.564
|% 0,00
|
|KARSN
|10,20
|210.942.870
|% 0,00
|
|EDATA
|23,52
|138.844.211
|% 0,00
|
|GARAN
|64,85
|1.513.407.362
|% 0,00
|
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|ENERY
|153,00
|234.625.564
|% 0,00
|
|KARSN
|10,20
|210.942.870
|% 0,00
|
|EDATA
|23,52
|138.844.211
|% 0,00
|
|GARAN
|64,85
|1.513.407.362
|% 0,00
|
|THYAO
|291,00
|11.386.662.741
|% 0,00
|
|TUPRS
|162,70
|8.598.965.462
|% 0,00
|
|SASA
|39,90
|4.932.847.937
|% 0,00
|
|ISCTR
|26,78
|4.801.838.397
|% 0,00
|
|GUBRF
|179,90
|4.375.884.942
|% 0,00
|
|BEGYO
|4,86
|1.715.748.739
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,05
|1.470.039.907
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,53
|647.535.445
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,83
|378.674.790
|% 0,00
|
|ISCTR
|26,78
|4.801.838.397
|% 0,00
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7036
|30,7111
|% 0,12
|
|Euro
|33,0963
|33,1115
|% 0,00
|
|Sterlin
|38,6437
|38,8375
|% 0,04
|
|Frank
|34,8948
|35,1050
|% -0,11
|
|Riyal
|8,1652
|8,2061
|% 0,12
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,64
|22,67
|% 0,66
|
|Platin
|879,73
|881,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|884,67
|888,80
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,98
|81,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.016,25
|2.016,48
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:43
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17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GLBMD, HATSN