***UNLUS* *NOV* *YYLGD* *UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***UNLUS******NOV******YYLGD******UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [YYLGD]İlgili Fonlar [NOV]TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") ortaklarından Azimut Portföy Inova Agro Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un sahip olduğu Şirket sermayesinin %9,50'sine karşılık gelen 103.260.000 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 15,15 TL fiyatla Kurumumuz aracılığıyla (Satıcı Üye) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında Ek-1'de yer alan listedeki yatırımcılara satılacaktır. Alıcı üyeler Ünlü Menkul Değerler A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş, HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş'dir. Alıcılar ekteki tabloda belirtilmiştir.Toplamda satılacak olan 103.260.000 TL nominal değerli pay Borsa'da işlem gören niteliktedir.Söz konusu işlemde beher payın satış bedeli Borsa'nın "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür" hükümleri dikkate alınarak belirlenmiştir.Satış işleminin 2.11.2023 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, işlem takasının Pay Piyasası takas süresi içinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (1.11.2023) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.Saygılarımızla,Ünlü Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212735BIST