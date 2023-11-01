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***UNLUS* *NOV* *YYLGD* *UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

01.11.2023 09:21
***UNLUS* *NOV* *YYLGD* *UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi


***UNLUS******NOV******YYLGD******UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

İlgili Şirketler [YYLGD]
İlgili Fonlar [NOV]
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

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Açıklamalar

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") ortaklarından Azimut Portföy Inova Agro Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un sahip olduğu Şirket sermayesinin %9,50'sine karşılık gelen 103.260.000 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 15,15 TL fiyatla Kurumumuz aracılığıyla (Satıcı Üye) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında Ek-1'de yer alan listedeki yatırımcılara satılacaktır. Alıcı üyeler Ünlü Menkul Değerler A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş, HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş'dir. Alıcılar ekteki tabloda belirtilmiştir.
Toplamda satılacak olan 103.260.000 TL nominal değerli pay Borsa'da işlem gören niteliktedir.
Söz konusu işlemde beher payın satış bedeli Borsa'nın "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür" hükümleri dikkate alınarak belirlenmiştir.
Satış işleminin 2.11.2023 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, işlem takasının Pay Piyasası takas süresi içinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.   
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (1.11.2023) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.
  
Saygılarımızla,
 
                            
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212735


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Cumhuriyet 12.269 12.455 69,00  
Tam 11.911 12.012 15,00  
Yarım 5.974 6.031 8,00  
Çeyrek 2.978 3.016 4,00  
Gümüş.Ons 22,67 22,69 -0,18  
Gümüş Gr. 20,60 20,63 -0,17  
B. Petrol 85,28 85,28 0,26  
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