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***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)

27.12.2023 10:39
***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan


***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)

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Açıklamalar

       Konu: Goldman Sachs International - Varant ve Sertifikalara İlişkin İhraççı Bilgi Dokümanı
Goldman Sachs International (İhraççı) tarafından bir yıllık dönem içerisinde ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği, yurtiçinde toplam 500.000.000 TL itibar değerinde 50.000.000.000 adet yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/12/2023 tarih 80/1735 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı (İBD) ve eki "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Söz konusu İhraççı Bilgi Dokümanı ve eki ayrıca İhraççının www.goldmansachs.com.tr ve piyasa yapıcı Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin www.unlumenkul.com internet adreslerinde yayımlanmış olup, İhraççı Bilgi Dokümanı ile birlikte incelenmesi gereken Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ihraççı Goldman Sachs International'a ait www.goldmansachs.com.tr ile piyasa yapıcısı Ünlü Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne ait www.unlumenkul.com internet adreslerinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun www.kap.org.tr internet adresinde 27/12/2023 tarihinde yayımlanmıştır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229594


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