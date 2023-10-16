***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
16.10.2023 12:45
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
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Açıklama
Konu: Goldman Sachs International – Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 28'inci maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış Özet
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının ve sertifikalarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış Özet "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206649
BIST
'
16:417.967
En Düşük
|Değişim
|: -1,81%
|| -146,54
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.961
En Yüksek
8.252
16:4127,8815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1173
|Açılış
|: 27,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,9638
En Düşük
27,4171
16:4129,3975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1920
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4363
En Düşük
29,0127
16:411.718,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -7,74
|Açılış
|: 1.718,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.725,74
|
1.728,78
En Düşük
1.696,70
BIST En Aktif Hisseler16:41
|FMIZP
|316,80
|224.395.167
|% 10,00
|
|MAALT
|991,40
|9.803.955
|% 10,00
|
|ISATR
|805.255,00
|805.255
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.491,30
|51.591.860
|% 9,99
|
|INTEM
|231,20
|33.590.392
|% 9,99
|
|TEKTU
|3,96
|121.375.917
|% -10,00
|
|AVGYO
|7,02
|39.338.079
|% -9,77
|
|BSOKE
|9,30
|119.880.561
|% -9,09
|
|BFREN
|11.452,40
|566.091.309
|% -9,08
|
|BRYAT
|2.460,00
|400.869.574
|% -8,92
|
|THYAO
|222,70
|5.336.519.488
|% 0,23
|
|KOZAL
|27,74
|5.206.009.833
|% 1,46
|
|BRSAN
|907,50
|4.245.209.056
|% -8,65
|
|TUPRS
|141,00
|4.111.508.906
|% -3,75
|
|KOZAA
|71,20
|3.385.349.499
|% 4,55
|
|EKGYO
|7,49
|1.835.892.810
|% -1,96
|
|ZOREN
|6,24
|1.425.362.325
|% 0,00
|
|KOZAL
|27,74
|5.206.009.833
|% 1,46
|
|QUAGR
|6,34
|1.018.882.383
|% -5,65
|
|ODAS
|12,86
|1.881.289.629
|% -4,03
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8760
|27,8815
|% 0,42
|
|Euro
|29,3834
|29,3975
|% 0,66
|
|Sterlin
|33,8158
|33,9854
|% 0,62
|
|Frank
|30,7609
|30,9462
|% 0,38
|
|Riyal
|7,4133
|7,4505
|% 0,47
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|-12,53
|
|Altın Gr.
|1.718
|1.718
|-7,62
|
|Cumhuriyet
|11.834
|12.013
|-62,00
|
|Tam
|11.576
|11.658
|231,00
|
|Yarım
|5.806
|5.852
|117,00
|
|Çeyrek
|2.894
|2.926
|58,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,70
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,26
|20,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|90,39
|90,39
|-0,50
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:56GESAN
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 97.00 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 218, 978 adet işlem
-
16:55SEGYO
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 739, 843 adet işlem
-
16:54BRYAT
Yüzde -9.11 oranında düşüşle 2, 455.00 lira fiyatla işlem gören hissede 154, 787 adet işlem
-
16:53XU100
Endeks 7, 972 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 74 altında . İşlem hacmi 90, 844.00 milyon TL de
-
16:53LIDFA
Yüzde -6.10 oranında düşüşle 6.31 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 380, 973 adet işlem