***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)









***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler [GSIPD]İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaKonu: Goldman Sachs International – Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 28'inci maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış ÖzetGoldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının ve sertifikalarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış Özet "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206649BIST