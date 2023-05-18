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***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)

18.05.2023 10:10
***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)


***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Özet)

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Açıklamalar

     Konu: Goldman Sachs International- 22/05/2023 Tarihinde ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Özet
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/12/2022 tarih 77/1903 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile  Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/05/2023 tarih E-29833736-105.02.02.02-37385 sayılı yazısı çerçevesinde 22/05/2023 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Özet "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152198


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PSDTC 27,86 11.177.530 % 9,94  
PSDTC 27,86 11.177.530 % 9,94  
PSDTC 27,86 11.177.530 % 9,94  
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Altın Gr. 1.256 1.256 -2,42  
Cumhuriyet 9.056 9.193 -38,00  
Tam 8.984 9.231 -20,56  
Yarım 4.438 4.563 -22,00  
Çeyrek 2.212 2.274 -12,00  
Gümüş.Ons 23,45 23,48 -0,29  
Gümüş Gr. 14,92 14,93 -0,16  
B. Petrol 76,66 76,66 -0,30  
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