***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
18.05.2023 10:10
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Konu: Goldman Sachs International- 22/05/2023 Tarihinde ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Özet
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/12/2022 tarih 77/1903 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/05/2023 tarih E-29833736-105.02.02.02-37385 sayılı yazısı çerçevesinde 22/05/2023 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Özet "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152198
BIST
11:344.653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -8,80
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.630
11:3419,7885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0316
|Açılış
|: 20,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2800
|
19,7973
En Düşük
19,6437
11:3421,4464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9000
|
21,4540
En Düşük
21,2329
11:341.256,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,42
|Açılış
|: 1.256,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
|
1.262,45
En Düşük
1.251,99
BIST En Aktif Hisseler11:34
|ATSYH
|86,35
|883.015
|% 10,00
|
|DOBUR
|35,32
|5.063.970
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|11.177.530
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|11.177.530
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|11.177.530
|% 9,94
|
|ALFAS
|318,80
|459.886.230
|% -9,99
|
|SAMAT
|26,44
|57.327.713
|% -9,51
|
|CWENE
|125,90
|599.868.803
|% -6,53
|
|AKYHO
|1,97
|5.057.371
|% -4,83
|
|ASTOR
|49,40
|994.886.430
|% -4,82
|
|THYAO
|136,50
|2.130.164.929
|% -0,44
|
|KCHOL
|80,00
|1.024.594.288
|% -1,36
|
|ASTOR
|49,40
|994.886.430
|% -4,82
|
|AKBNK
|15,55
|908.218.370
|% -0,19
|
|ISCTR
|11,20
|899.022.165
|% 0,18
|
|EKGYO
|6,44
|601.601.824
|% 0,47
|
|ISCTR
|11,20
|899.022.165
|% 0,18
|
|YKBNK
|9,41
|636.781.585
|% 0,53
|
|AKBNK
|15,55
|908.218.370
|% -0,19
|
|ZOREN
|4,82
|213.386.819
|% 2,99
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7844
|19,7885
|% 0,16
|
|Euro
|21,4014
|21,4464
|% 0,01
|
|Sterlin
|24,5339
|24,6570
|% -0,23
|
|Frank
|21,8877
|22,0196
|% -0,04
|
|Riyal
|5,2594
|5,2857
|% 0,15
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|-6,67
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|9.056
|9.193
|-38,00
|
|Tam
|8.984
|9.231
|-20,56
|
|Yarım
|4.438
|4.563
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.212
|2.274
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,92
|14,93
|-0,16
|
|B. Petrol
|76,66
|76,66
|-0,30
|