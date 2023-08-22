***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
22.08.2023 10:14
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International- 23/08/2023 Tarihinde ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Özet
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/12/2022 tarih 77/1903 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/08/2023 tarih E-29833736-105.02.02.02-40843 sayılı yazısı çerçevesinde 23/08/2023 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Özet "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188111
BIST
'
10:587.810
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 13,06
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.808
En Yüksek
7.903
10:5827,2009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0588
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2792
En Düşük
27,0969
10:5829,7549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1548
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0604
En Düşük
29,4012
10:581.662,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,81
|Açılış
|: 1.662,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.663,24
En Düşük
1.651,18
BIST En Aktif Hisseler10:58
|NETAS
|47,32
|13.580.462
|% 10,00
|
|TBORG
|43,12
|2.039.231
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|412.132
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|627.121
|% 10,00
|
|KENT
|484,10
|1.793.591
|% 10,00
|
|TETMT
|1.255,50
|1.281.866
|% -10,00
|
|INGRM
|861,10
|7.935.037
|% -9,99
|
|GSDDE
|9,43
|47.827.255
|% -8,18
|
|AVHOL
|101,00
|49.293.861
|% -7,42
|
|ONCSM
|201,10
|58.664.540
|% -7,24
|
|TUPRS
|144,30
|5.342.513.601
|% 3,29
|
|THYAO
|260,80
|5.020.383.729
|% 0,69
|
|EREGL
|44,66
|2.579.572.856
|% -0,76
|
|TCELL
|58,45
|1.977.898.556
|% 2,81
|
|KLSER
|114,30
|1.587.280.322
|% 8,44
|
|SKBNK
|4,07
|339.138.810
|% 0,74
|
|ODAS
|12,65
|924.193.649
|% 2,60
|
|YKBNK
|15,81
|1.132.670.763
|% -1,25
|
|ZOREN
|5,03
|298.172.429
|% 1,41
|
|EREGL
|44,66
|2.579.572.856
|% -0,76
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1953
|27,2009
|% 0,22
|
|Euro
|29,7355
|29,7549
|% 0,52
|
|Sterlin
|34,6920
|34,8660
|% 0,49
|
|Frank
|30,8649
|31,0508
|% 0,29
|
|Riyal
|7,2290
|7,2652
|% 0,20
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|5,59
|
|Altın Gr.
|1.661
|1.662
|8,18
|
|Cumhuriyet
|11.372
|11.543
|47,00
|
|Tam
|11.181
|11.271
|25,00
|
|Yarım
|5.608
|5.661
|12,00
|
|Çeyrek
|2.795
|2.831
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,37
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,41
|20,43
|0,08
|
|B. Petrol
|84,30
|84,30
|-0,16
|