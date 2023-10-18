***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
18.10.2023 10:14
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Konu: Goldman Sachs International- 19/10/2023 Tarihinde ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Özet
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/12/2022 tarih 77/1903 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/10/2023 tarih E-29833736-105.02.02.02-43261 sayılı yazısı çerçevesinde 19/10/2023 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Özet "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207386
BIST
'
12:227.967
En Düşük
|Değişim
|: -1,83%
|| -148,38
|Açılış
|: 7.965
|
|Önceki Kapanış
|: 8.115
|
7.934
En Yüksek
8.015
12:2228,0080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0737
|Açılış
|: 28,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,3228
En Düşük
27,9012
12:2229,6696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0887
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0250
En Düşük
29,5164
12:221.746,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 17,74
|Açılış
|: 1.746,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.728,59
|
1.752,49
En Düşük
1.725,39
BIST En Aktif Hisseler12:20
|TETMT
|2.585,00
|3.642.265
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.426,40
|170.256.065
|% 9,99
|
|KSTUR
|1.260,30
|5.780.996
|% 9,99
|
|INTEM
|236,00
|74.138.272
|% 9,97
|
|MEKAG
|40,22
|2.776.869
|% 9,95
|
|DITAS
|20,60
|15.152.522
|% -47,15
|
|SNPAM
|56,80
|434.634
|% -6,89
|
|UMPAS
|6,40
|448.538
|% -6,43
|
|KTLEV
|39,68
|121.910.755
|% -5,79
|
|BRSAN
|927,60
|2.431.114.022
|% -5,68
|
|THYAO
|219,90
|2.500.324.494
|% -2,31
|
|BRSAN
|927,60
|2.431.114.022
|% -5,68
|
|TUPRS
|140,40
|1.657.877.091
|% -2,77
|
|ENJSA
|55,15
|1.239.384.212
|% -0,27
|
|ASELS
|40,96
|1.116.855.358
|% 0,10
|
|ZOREN
|6,09
|817.061.728
|% -2,72
|
|EKGYO
|7,45
|626.049.611
|% -2,36
|
|IHLAS
|1,13
|86.999.427
|% -2,59
|
|KATMR
|2,75
|207.627.392
|% -1,79
|
|GSRAY
|8,55
|519.861.226
|% 0,94
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0038
|28,0106
|% 0,27
|
|Euro
|29,6558
|29,6699
|% 0,30
|
|Sterlin
|34,0738
|34,2447
|% 0,35
|
|Frank
|31,0331
|31,2200
|% 0,34
|
|Riyal
|7,4441
|7,4814
|% 0,18
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|16,21
|
|Altın Gr.
|1.746
|1.747
|17,94
|
|Cumhuriyet
|11.933
|12.112
|83,00
|
|Tam
|11.790
|11.869
|98,00
|
|Yarım
|5.913
|5.957
|49,00
|
|Çeyrek
|2.948
|2.979
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|20,86
|20,88
|0,37
|
|B. Petrol
|92,06
|92,06
|2,16
|