***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
20.11.2023 10:10
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Konu: Goldman Sachs International- 21/11/2023 Tarihinde ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Özet
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/12/2022 tarih 77/1903 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/11/2023 tarih E-29833736-105.02.02.02-45100 sayılı yazısı çerçevesinde 21/11/2023 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Özet "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218847
BIST
'
13:337.962
En Düşük
|Değişim
|: 1,38%
|| 108,75
|Açılış
|: 7.918
|
|Önceki Kapanış
|: 7.853
|
7.918
En Yüksek
7.975
13:3328,7878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1104
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7850
|
28,7878
En Düşük
28,6078
13:3331,4487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1180
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,4913
En Düşük
31,2258
13:331.828,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,87
|Açılış
|: 1.828,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,46
|
1.832,88
En Düşük
1.818,32
BIST En Aktif Hisseler13:32
|OYAYO
|27,94
|11.778.074
|% 10,00
|
|LIDFA
|8,47
|25.506.499
|% 10,00
|
|RUBNS
|33,22
|193.116.635
|% 10,00
|
|SNPAM
|175,10
|10.467.478
|% 9,99
|
|RODRG
|71,55
|23.572.739
|% 9,99
|
|BASCM
|11,74
|3.485.011
|% -9,97
|
|ORMA
|222,30
|7.447.939
|% -9,96
|
|KSTUR
|2.098,00
|2.623.586
|% -9,88
|
|CASA
|102,00
|18.071.528
|% -9,81
|
|ISBTR
|629.997,50
|1.894.995
|% -9,71
|
|THYAO
|257,25
|5.163.276.330
|% 1,18
|
|EREGL
|39,32
|1.953.191.638
|% 2,72
|
|TUPRS
|154,60
|1.857.303.195
|% 0,72
|
|MIATK
|52,30
|1.564.130.428
|% -6,74
|
|ASELS
|44,02
|1.561.505.064
|% 4,26
|
|ZOREN
|5,12
|817.539.010
|% 1,39
|
|EKGYO
|7,64
|912.938.831
|% 1,46
|
|ISCTR
|20,90
|1.464.920.289
|% 1,75
|
|IHLAS
|1,36
|95.803.383
|% -4,90
|
|IHLGM
|1,86
|113.325.749
|% -6,06
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7559
|28,7610
|% 0,29
|
|Euro
|31,4388
|31,4559
|% 0,40
|
|Sterlin
|35,7933
|35,9729
|% 0,47
|
|Frank
|32,4226
|32,6179
|% 0,55
|
|Riyal
|7,6451
|7,6834
|% 0,28
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,49
|23,53
|% 0,66
|
|Platin
|901,26
|902,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.055,57
|1.059,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,40
|81,40
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.975,71
|1.975,93
|% 0,66
|