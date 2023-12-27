***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
27.12.2023 10:40
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Konu: Goldman Sachs International- 28/12/2023 Tarihinde ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Özet
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/12/2023 tarih 80/1735 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2023 tarih E-29833736-105.02.02.02-47343 Sayılı yazısı çerçevesinde 28/12/2023 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Özet "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229596
BIST
'
12:497.245
En Düşük
|Değişim
|: -0,74%
|| -54,15
|Açılış
|: 7.282
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
|
7.215
En Yüksek
7.282
12:4929,3979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1254
|Açılış
|: 29,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4002
En Düşük
29,0967
12:4932,5203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1805
|Açılış
|: 32,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
|
32,5213
En Düşük
32,1313
12:491.954,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 17,56
|Açılış
|: 1.954,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
|
1.955,64
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler12:47
|DIRIT
|9,46
|180.298
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|285.582.424
|% 10,00
|
|FLAP
|10,72
|140.312.366
|% 9,95
|
|QNBFL
|759,00
|1.069.431
|% 9,21
|
|CEOEM
|20,70
|72.107.282
|% 7,25
|
|KUYAS
|44,28
|3.294.255
|% -10,00
|
|AHGAZ
|8,66
|22.001.986
|% -9,98
|
|VERUS
|162,90
|3.787.751
|% -9,95
|
|INVES
|258,25
|310.158
|% -9,94
|
|OSTIM
|5,27
|42.044.802
|% -9,91
|
|TABGD
|112,70
|520.592.175
|% 3,49
|
|ASTOR
|88,80
|518.513.397
|% 1,14
|
|YEOTK
|153,00
|416.255.281
|% 5,23
|
|KBORU
|43,78
|413.762.789
|% -2,28
|
|SMRTG
|54,45
|408.351.415
|% 1,21
|
|ODAS
|7,89
|254.853.260
|% 2,47
|
|BEGYO
|2,86
|79.041.609
|% 1,06
|
|MHRGY
|5,12
|83.118.471
|% -2,29
|
|REEDR
|20,58
|200.518.995
|% 4,15
|
|MIATK
|31,68
|285.582.424
|% 10,00
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3688
|29,4100
|% 0,47
|
|Euro
|32,4989
|32,5194
|% 0,56
|
|Sterlin
|37,2873
|37,4743
|% 0,88
|
|Frank
|34,3359
|34,5427
|% 0,99
|
|Riyal
|7,8145
|7,8537
|% 0,88
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,11
|24,15
|% 0,66
|
|Platin
|979,96
|983,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.189,82
|1.196,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,54
|80,54
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.068,54
|2.068,83
|% 0,66
|